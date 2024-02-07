Спортивні змагання можна буде дивитися безкоштовно — де покажуть

Легкоатлетка Ярослава Магучіх радіє новому рекорду зі стрибків у висоту. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Європейський союз мовлення (EBU) запустив власну стрімінгову спортивну платформу під назвою Eurovision Sport. Вболівальники всього світу зможуть безкоштовно дивитися онлайн змагання у різних видах спорту.

Турніри з легкої атлетики, біатлону, водних та лижних видів спорту відтепер будуть доступні в Україні, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на EBU.

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Кількість міжнародних ринків, на яких буде доступна платформа Eurovision Sport, перевищує 50 країн. Згідно з заявою EBU, донедавна лише третина вболівальників мала доступ до перегляду спортивних трансляцій. Тепер можливість дивитись турніри зможуть люди у багатьох країнах світу.

Платформа Eurovision Sport. Скриншот EBU

Які трансляції будуть доступні безкоштовно

Міжнародні турніри з легкої атлетики, гімнастики, плавання, біатлону, вітрильного, лижного спорту можна буде дивитися безкоштовно онлайн на платформі Eurovision Sport. Першим змаганням, яке вболівальники зможуть побачити, стане чемпіонат світу з водних видів спорту в місті Доха, який триватиме до 18 лютого.

Уболівальникам буде доступний перегляд спортивних турнірів у настільній та мобільній версіях стрімінгової платформи Eurovision Sport. Мобільні програми підтримуються як на пристроях iOS, так і для користувачів Android. Цього року буде доступний перегляд трансляцій за допомогою підключених Smart TV, а також на безкоштовних партнерських потокових телевізійних каналах.

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