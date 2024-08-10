Тамбери выступил в финале Олимпиады-2024 спустя несколько часов после госпитализации

Спортсмен после госпитализации убежал на стадион и выступил в финале Олимпиады по прыжкам в высоту
На Олимпийских играх в Париже проходит финал по прыжкам в высоту в легкой атлетике. Настоящей трагедией этот финал стал для чемпиона Токио-2020 итальянца Джанмарко Тамбери.
После бессонной ночи с болями в почках и госпитализации он вышел в финал Парижа-2024, сообщил портал Новини.LIVE.
Тамбери проявил мужество, но выступил неудачно
Еще 4 августа Тамбери жаловался на боль в почках из-за камней. Но боль быстро прошла, и он продолжил готовиться к олимпийской квалификации.
Снова проблема дала о себе знать в 5 утра перед финалом. Была даже информация, что спортсмен снялся.
В день финала Тамбери был госпитализирован в больницу. Но спортсмен покинул медицинское учреждение и приехал бороться за медаль.
Чемпион Токио-2020 с трех попыток не взял высоту 2,27 метра и завершил финал на 11-й позиции.
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