Тамбери выступил в финале Олимпиады-2024 спустя несколько часов после госпитализации

Джанмарко Тамбери. Фото: instagram.com/gianmarcotamberi/

На Олимпийских играх в Париже проходит финал по прыжкам в высоту в легкой атлетике. Настоящей трагедией этот финал стал для чемпиона Токио-2020 итальянца Джанмарко Тамбери.

После бессонной ночи с болями в почках и госпитализации он вышел в финал Парижа-2024, сообщил портал Новини.LIVE.

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Еще 4 августа Тамбери жаловался на боль в почках из-за камней. Но боль быстро прошла, и он продолжил готовиться к олимпийской квалификации.

Снова проблема дала о себе знать в 5 утра перед финалом. Была даже информация, что спортсмен снялся.

В день финала Тамбери был госпитализирован в больницу. Но спортсмен покинул медицинское учреждение и приехал бороться за медаль.

Чемпион Токио-2020 с трех попыток не взял высоту 2,27 метра и завершил финал на 11-й позиции.

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