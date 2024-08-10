Джанмарко Тамбери 10 августа забрала скорая - ему стало плохо

Итальянского прыгуна в высоту Тамбери забрала скорая — что произошло
В Париже в субботу, 10 августа, итальянскому прыгуну в высоту Джанмарко Тамбери стало плохо, его забрала скорая. В то время финал скачков на Олимпиаде состоится уже сегодня вечером.
Об этом сообщил украинский спортсмен Жан Беленюк в Telegram.
Итальянскому атлету стало плохо перед соревнованиями
"Только что на моих глазах скорая забрала итальянского прыгуна в высоту Джанмарко Тамбери. Возле олимпийского поселка...", — говорится в сообщении.
По данным СМИ, ранее спортсмена пошли камни почками. Беленюк предполагает, что его состояние ухудшилось, а финал по прыжкам в высоту уже сегодня вечером.
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