Джанмарко Тамбери 10 августа забрала скорая - ему стало плохо

Скорая помощь в олимпийской деревне. Фото: Telegram/Жан Беленюк

В Париже в субботу, 10 августа, итальянскому прыгуну в высоту Джанмарко Тамбери стало плохо, его забрала скорая. В то время финал скачков на Олимпиаде состоится уже сегодня вечером.

Об этом сообщил украинский спортсмен Жан Беленюк в Telegram.

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"Только что на моих глазах скорая забрала итальянского прыгуна в высоту Джанмарко Тамбери. Возле олимпийского поселка...", — говорится в сообщении.

По данным СМИ, ранее спортсмена пошли камни почками. Беленюк предполагает, что его состояние ухудшилось, а финал по прыжкам в высоту уже сегодня вечером.

Скриншот поста Беленюка

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