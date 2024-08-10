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Італійського стрибуна у висоту Тамбері забрала швидка — що сталося

10 серпня 2024 16:55
Євгенія Брюховецька - редактор
Джанмарко Тамбері 10 серпня забрала швидка - йому стало зле
Швидка допомоги в олімпійському селищі. Фото: Telegram/Жан Беленюк
Євгенія Брюховецька - редактор

У Парижі в суботу, 10 серпня, італійському стрибуну у висоту Джанмарко Тамбері стало зле, його забрала швидка. В той час фінал стрибків на Олімпіаді відбудеться вже сьогодні увечері.

Про це повідомив український спортсмен Жан Беленюк у Telegram.

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"Тільки що на моїх очах швидка забрала італійського стрибуна в висоту Джанмарко Тамбері. Біля олімпійського селища...", — йдеться у повідомленні.

За даними ЗМІ, раніше у спортсмена пішло каміння нирками. Беленюк припускає, що напевно його стан погіршився, а фінал зі стрибків у висоту вже сьогодні ввечері.

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Скриншот допису Беленюка

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