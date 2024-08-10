Джанмарко Тамбері 10 серпня забрала швидка - йому стало зле

Італійського стрибуна у висоту Тамбері забрала швидка — що сталося
У Парижі в суботу, 10 серпня, італійському стрибуну у висоту Джанмарко Тамбері стало зле, його забрала швидка. В той час фінал стрибків на Олімпіаді відбудеться вже сьогодні увечері.
Про це повідомив український спортсмен Жан Беленюк у Telegram.
Італійському атлету стало зле перед змаганнями
"Тільки що на моїх очах швидка забрала італійського стрибуна в висоту Джанмарко Тамбері. Біля олімпійського селища...", — йдеться у повідомленні.
За даними ЗМІ, раніше у спортсмена пішло каміння нирками. Беленюк припускає, що напевно його стан погіршився, а фінал зі стрибків у висоту вже сьогодні ввечері.
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