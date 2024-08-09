Спортсменці з Франції Алесії Зарбо стало зле на дистанції бігу 10 тисяч метрів

Медики надають допомогу спортсменці. Фото: Reuters

Під час змагань на Олімпійських іграх-2024 спортсменці з Франції Алесії Зарбо стало зле. На дистанції бігу на 10 тисяч метрів атлетка впала.

Відповідне відео оприлюднив спортивний коментатор Віталій Волочай у Telegram в п'ятницю, 9 серпня.

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Спортсменці з Франції стало зле на Олімпіаді

Під час виступу в забігу на 10 тисяч метрів на Олімпійських іграх французька бігунка знепритомніла. Вона втратила свідомість на 26-й хвилині забігу за кілька кіл до кінця змагання.

На відео з місця видно, що медична бригада швидко надала дівчині допомогу, потім її винесли зі стадіону в підтрибунне приміщення. Інші атлетки продовжили свій забіг.

Медики надають допомогу спортсменці. Фото: Reuters

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