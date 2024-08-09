Іспанія стала чемпіоном на Олімпіаді-2024 у чоловічому футболі

Іспанська збірна. Фото: Reuters

Команда Сантьяго Денії здобула золоті медалі в чоловічому футбольному турнірі на Олімпіаді-2024. Їм вдалося перемогти французів, які були господарями турніру.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE у п'ятницю, 9 серпня.

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Як пройшов матч

Французька команда виявилася у скрутному становищі під час основного часу, відстаючи від суперників на два голи. Однак у другому таймі їм вдалося зрівняти рахунок, завдяки точному удару з пенальті від Матета на 90+3 хвилині (3:3), що дозволило перевести гру в овертайм. Але у додатковий час іспанці підтвердили свою перевагу: дубль Камельйо виявився вирішальним, ставши фатальним для господарів.

Таким чином, збірна Іспанії офіційно здобула титул олімпійського чемпіона літніх Ігор-2024, а французи отримали срібний комплект медаль.

Результати матчу

Франція U-23 — Іспанія U-23 3:5

Голи: Мійо, 11; Акліуш, 78; Матета, 90+3 (пен) — Лопес, 18, 25; Баена, 28; Камельйо, 100, 120+1

Франція U-23: Рест — Сідія (Шеркі, 110), Баде, Люкеба, Трюффер — Коне (Магасса, 106) — Мійо (Дуе, 77), Шотар (Акліуш, 52) — Олісе — Ляказетт (Калімуендо-Муїнга, 52), Матета

Іспанія U-23: Тенас — Пубіль (Санчес, 73), Гарсія, Кубарсі, Міранда — Барріос, Баена (Турр'єнтес Імас, 83) — Орос (Пачеко, 88), Лопес (Бернабе, 72), Гомес — Руїс (Камельйо, 83)

Попередження: Коне, Баде — Бернабе, Баена, Міранда, Пачеко, Камельйо

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