Испания стала чемпионом на Олимпиаде-2024 по мужскому футболу

Испания получила золотую медаль на Олимпиаде-2024 по мужскому футболу
Команда Сантьяго Дении завоевала золотые медали в мужском футбольном турнире на Олимпиаде-2024. Им удалось победить французов, являвшихся хозяевами турнира.
Об этом сообщает портал Новини.LIVE в пятницу, 9 августа.
Как прошел матч
Французская команда оказалась в затруднительном положении во время основного времени, отставая от соперников на два гола. Однако во втором тайме им удалось сравнять счет благодаря точному удару с пенальти от Матета на 90+3 минуте (3:3), что позволило перевести игру в овертайм. Но в дополнительное время испанцы подтвердили свое преимущество: дубль Камельо оказался решающим, став роковым для хозяев.
Таким образом, сборная Испании официально завоевала титул олимпийского чемпиона летних Игр-2024, а французы получили серебряный комплект медаль.
Результаты матча
Франция U-23 — Испания U-23 3:5
Голы: Мойо, 11; Аклиуш, 78; Матета, 90+3 (пен) — Лопес, 18, 25; Баена, 28; Камельо, 100, 120+1
Франция U-23: Рест — Сидия (Шерки, 110), Баде, Люкеба, Трюффер — Коне (Магасса, 106) — Мийо (Дуэ, 77), Шотар (Аклиуш, 52) — Олисе — Ляказетт (Калимуэндо-Муинга, 5), Матета
Испания U-23: Тенас — Пубиль (Санчес, 73), Гарсия, Кубарси, Миранда — Барриос, Баэна (Туррьентес Имас, 83) — Орос (Пачеко, 88), Лопес (Бернабе, 72), Гомес — Руис (Камельо, 83)
Предупреждения: Коне, Баде — Бернабе, Баэна, Миранда, Пачеко, Камельо
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