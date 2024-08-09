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Онофрійчук прокоментувала дев'яте місце на Олімпійських іграх-2024

9 серпня 2024 22:06
Євгенія Брюховецька - редактор
Дев'яте місце на Олімпіаді-2024 — гімнастка Онофрійчук дала коментар
Гімнастка Таїсія Онофрійчук. Фото: ugf.org.ua
Євгенія Брюховецька - редактор

Українська 16-річна гімнастка Таїсія Онофрійчук посіла дев'яту позицію на Олімпійських іграх-2024 в індивідуальному багатоборстві. Спортсменка прокоментувала цей результат, заявивши, що зробила "все, що змогла".

Про це пише TRIBUNA.UA у п'ятницю, 9 серпня.

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"Чи було складніше після кваліфікації? Так, звичайно, було складніше. Треба було зібратися і тоді б все вийшло", — сказала дівчина.

Спортсменка зазначила, що добре спала та дуже хотілося добре виступити і, звичайно, показати гарний результат. Але вона "зробила все, що змогла". Онофрійчук додала, що дуже рада представляти Україну на Олімпійських іграх.

"Звичайно, є висновки, що не треба розслаблятися і робити все до кінця. Нічого не думати наперед і просто робити все у моменті", — зауважила вона.

Гімнастка поділилася, що не думала досягнути цього рівня, бо лише вийшла на майстра спорту. 

Зазначимо, що Онофрійчук є наймолодшою ​​учасницею, яка коли-небудь представляла Україну в змаганнях у цьому виді.

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