Девятое место на Олимпиаде-2024 – гимнастка Онофрийчук дала комментарий

Гимнастка Таисия Онофрийчук. Фото: ugf.org.ua

Украинская 16-летняя гимнастка Таисия Онофрийчук заняла девятую позицию на Олимпийских играх-2024 в индивидуальном многоборье. Спортсменка прокомментировала этот результат, заявив, что сделала "все, что смогла".

Об этом пишет TRIBUNA.UA в пятницу, 9 августа.

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"Было ли сложнее после квалификации? Да, конечно, было сложнее. Надо было собраться и тогда все бы получилось", — сказала девушка.

Спортсменка отметила, что хорошо спала и очень хотелось хорошо выступить и, конечно, показать хороший результат. Но она "сделала все, что смогла". Онофрийчук добавила, что очень рада представлять Украину на Олимпийских играх.

"Конечно, есть выводы, что не нужно расслабляться и делать все до конца. Ничего не думать заранее и просто делать все в данный момент", — отметила она.

Гимнастка поделилась, что не думала достичь этого уровня, потому что только вышла на мастера спорта.

Отметим, что Онофрийчук является самой молодой участницей, когда-либо представлявшей Украину в соревнованиях в этом виде.

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