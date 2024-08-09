Спортсменке из Франции Алесии Зарбо стало плохо на дистанции бега 10 тысяч метров

Медики оказывают помощь спортсменке. Фото: Reuters

Во время соревнований на Олимпийских играх-2024 спортсменке из Франции Алесии Зарбо стало плохо. На дистанции бега на 10 тысяч метров атлетка упала.

Соответствующее видео обнародовал спортивный комментатор Виталий Волочай в Telegram в пятницу, 9 августа.

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Спортсменке из Франции стало плохо на Олимпиаде

Во время выступления в забеге на 10 тысяч метров на Олимпийских играх французская бегунья упала в обморок. Она потеряла сознание на 26-й минуте забега за несколько кругов до конца соревнования.

На видео с места видно, что медицинская бригада быстро оказала девушке помощь, затем ее вынесли со стадиона в подтрибунное помещение. Остальные атлеты продолжили свой забег.

Медики оказывают помощь спортсменке. Фото: Reuters

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