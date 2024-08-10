Тамбері виступив у фіналі Олімпіади-2024 через кілька годин після госпіталізації

Спортсмен після госпіталізації втік на стадіон та виступив у фіналі Олімпіади зі стрибків у висоту
На Олімпійських іграх в Парижі проходить фінал у стрибках у висоту в легкій атлетиці. Справжньою трагедією цей фінал став для чемпіона Токіо-2020 італійця Джанмарко Тамбері.
Після безсонної ночі з болями у нирках та госпіталізації, він вийшов на фінал Парижу-2024, повідомив портал Новини.LIVE.
Тамбері проявив мужність, але виступив невдало
Ще 4 серпня Тамбері скаржився на біль у нирках через каміння в них. Але біль швидко минув і він продовжив готуватися до олімпійської кваліфікації.
Знову проблема дала про себе знати о 5 ранку перед фіналом. Була навіть інформація, що спортсмен знявся.
У день фіналу Тамбері госпіталізували в лікарню. Але спортсмен покинув медичний заклад та приїхав боротися за медаль.
Чемпіон Токіо-2020 з трьох спроб не взяв висоту 2,27 метра та завершив фінал на 11-й позиції.
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