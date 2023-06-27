Спортсмены ВСУ завоевали 12 медалей на Европейских играх: полный список

Сборная Украины на Европейских играх. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

В Польше продолжаются III Европейские игры. Украинские спортсмены триумфально выступили в целом ряде дисциплин.

Среди атлетов из Украины много армейцев, которые внесли свою лепту в командный зачет, рассказал заместитель начальника Управления физической культуры и спорта Министерства обороны Украины полковник Анатолий Пелых.

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Спортсмены Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Европейских играх в Польше завоевали шесть золотых, пять серебряных и одну "бронзовую" награды. В состав сборной Украины входят 263 спортсмена. Команда добыла 25 медалей.

Трунов и Кухарчук на пьедестале. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Достижения спортсменов ВСУ

Анатолий Пелых отметил, что спортсмены из ВСУ продемонстрировали достойный результат, завоевав половину наград для сборной Украины. Вооруженные силы на турнире представляют 85 спортсменов. Они получили золотые медали в командных соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ.

Также Пелых отметил достижения Ярославы Магучих в легкой атлетике, Анжелики Терлюги в карате, Анны Письменской в прыжках в воду и Джоан-Фейби Бежура в фехтовании.

"Европейские игры стали новым форматом соревнований в системе спорта высших достижений. Соревнования проходят по 30 дисциплинам, 263 атлета украинской сборной выступают в 27 дисциплинах. Соревнования по отдельным 19 дисциплинам являются этапом квалификационного отбора на Олимпийские игры-2024", — напомнил Анатолий Пелых.

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