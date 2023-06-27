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Спортсмени ЗСУ здобули 12 медалей на Європейських іграх: повний список

27 червня 2023 14:56
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Спортсмени ЗСУ здобули 12 медалей на Європейських іграх: повний список
Збірна України на Європейських іграх Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У Польщі тривають III Європейські ігри. Українські спортсмени тріумфально виступили в низці дисциплін.

Серед атлетів з України багато армійців, які зробили свій внесок у командний залік, розповів заступник начальника Управління фізичної культури та спорту Міністерства оборони України полковник Анатолій Пелих.

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Спортсмени Збройних сил України (ЗСУ) на Європейських іграх у Польщі вибороли шість золотих, п'ять срібних та одну "бронзову" нагороди. До складу збірної України входять 263 спортсмени. Команда здобула 25 медалей.

Трунов та Кухарчук
Трунов та Кухарчук на п'єдесталі. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Досягнення спортсменів ЗСУ

Анатолій Пелих зазначив, що спортсмени з ЗСУ продемонстрували гідний результат, здобувши половину нагород для збірної України. Збройні сили на турнірі представляють 85 спортсменів. Вони здобули золоті медалі у командних змаганнях з веслування на байдарках та каное.

Також Пелих відзначив досягнення Ярослави Магучіх у легкій атлетиці, Анжеліки Терлюги у караті, Анни Письменської у стрибках у воду та Джоан-Фейбі Бежура у фехтуванні.

"Європейські ігри стали новим форматом змагань у системі спорту вищих досягнень. Змагання проходять з 30 дисциплін, 263 атлети української збірної виступають у 27 дисциплінах. Змагання з окремих 19 дисциплін є етапом кваліфікаційного відбору на Олімпійські ігри-2024", — нагадав Анатолій Пелих.

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