Дарио Срна рассказал, кто может лучше проявить себя на Евро-2024

Дарио Срна. Фото: shakhtar.com

Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна поделился мнением по поводу матчей сборной Украины на Евро-2024. По его словам, в команде есть несколько игроков, которые могут себя хорошо проявить в следующем матче.

Об этом пишет Tuttomercatoweb.

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Дарио Срна объяснил, что украинским футболистам сейчас нелегко, потому что они играют для людей.

"Говорить о футболе сейчас трудно, потому что я живу в Украине достаточно долго и знаю, как люди страдают от того, что происходит. Каждый день сирены и бомбардировки, мы всегда живем в стрессе, и это не нормальная жизнь. Они играют для всех людей, даже если это нелегко. После Хорватии мое сердце, половина сердца, бьется за Украину, и я надеюсь, что они смогут пройти дальше", — поделился он.

Также он заявил, что в команде есть несколько игроков, хорошо себя проявляющих на поле.

"Талант, за которым следует следить? Судаков. Вместе с Мудриком и Цыганковым они могут создать проблемы Бельгии", — сказал Срна.

Матч Украина — Бельгия состоится 26 июня. Начало в 19:00.

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