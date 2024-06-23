Даріо Срна розповів, хто може найкраще проявити себе на Євро-2024

Даріо Срна. Фото: shakhtar.com

Спортивний директор "Шахтаря" Даріо Срна поділився думками щодо матчів збірної України на Євро-2024. За його словами, у команді є декілька гравців, які можуть добре себе проявити у наступному матчі.

Про це пише Tuttomercatoweb.

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Даріо Срна пояснив, що українським футболістам зараз нелегко, адже вони грають для людей.

"Говорити про футбол зараз важко, тому що я живу в Україні досить довго і знаю, як люди страждають від того, що відбувається. Кожен день сирени і бомбардування, ми завжди живемо в стресі, і це ненормальне життя. Вони грають для всіх людей, навіть якщо це нелегко. Після Хорватії моє серце, половина серця, б'ється за Україну, і я сподіваюся, що вони зможуть пройти далі", — поділився він.

Також він заявив, що у команді є декілька гравців, які добре себе проявлять на полі.

"Талант, за яким варто слідкувати? Судаков. Разом з Мудриком і Циганковим вони можуть створити проблеми Бельгії", — сказав Срна.

Матч Україна — Бельгія відбудеться 26 червня. Початок о 19:00.

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