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Стала известна сумма, которую клуб Роналду предложил за звезду Ман Сити

14 июля 2024 11:44
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Аль-Наср предложил 30 млн евро за вратаря Манчестер Сити
Голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон. Фото: "Ман Сити"
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

"Аль-Наср" из Саудовской Аравии продолжает заниматься поиском нового вратаря. В списке приоритетов Эдерсон де Мораес из "Манчестер Сити", Алисон Бекер из "Ливерпуля" и Андрей Лунин из "Реала".

Журналист Руди Галетти в социальных сетях сообщил, что "Аль-Наср" сделал предлжение Эдерсону.

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По информации источника "Аль-Наср" официально предложил за бразильского вратаря "Ман Сити" около 30 млн евро.

Источник отметил, что "Аль-Наср" дал "Манчестер Сити" на ответ два дня.

Отметим, что Эдерсон также хочет переехать в Саудовскую Аравию, поскольку в европейском клубном футболе выиграл все возможное и сейчас хочет хорошо заработать перед спортивной пенсией.

Эдерсон, Манчестер Сити
Голкипер Манчестер Сити Эндерсон. Фото: globallookpress

Одним из сменщиков Эдерсона после его ухода в "Аль-Наср" может стать украинец Лунин.

Эдерсон играет  в "Манчестер Сити" с 2017 года, когда перешел из португальской "Бенфики" за 40 млн евро.

Действующий контракт футболиста с "Ман Сити" рассчитан до лета до 2026 года. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает футболиста в 35 млн евро.

В прошлом сезоне Эдерсон в 43 матчах пропустил 34 гола и еще в 16 отыграл без пропущенных мячей.

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