Аль-Наср запропонував 30 млн євро за воротаря Манчестер Сіті

Голкіпер "Манчестер Сіті" Едерсон. Фото: "Ман Сіті"

"Аль-Наср" із Саудівської Аравії продовжує займатися пошуком нового воротаря. У списку пріоритетів Едерсон де Мораєс з "Манчестер Сіті", Алісон Бекер з "Ліверпуля" та Андрій Лунін з "Реала".

Журналіст Руді Галетті у соціальних мережах повідомив, що "Аль-Наср" зробив пропозицію Едерсону.

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За інформацією джерела "Аль-Наср" офіційно запропонував за бразильського воротаря "Ман Сіті" близько 30 млн євро.

Джерело зазначило, що "Аль-Наср" дав "Манчестер Сіті" на відповідь два дні.

Зазначимо, що Едерсон також хоче переїхати до Саудівської Аравії, оскільки у європейському клубному футболі виграв усе можливе і зараз хоче добре заробити перед спортивною пенсією.

Голкіпер Манчестер Сіті Ендерсон. Фото: globallookpress

Однією із замін Едерсона після його відходу до "Аль-Насру" може стати українець Лунін.

Едерсон грає в "Манчестер Сіті" з 2017 року, коли перейшов із португальської "Бенфіки" за 40 млн євро.

Чинний контракт футболіста з "Ман Сіті" розрахований до літа до 2026 року. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює футболіста у 35 млн євро.

Минулого сезону Едерсон у 43 матчах пропустив 34 голи та ще у 16 відіграв без пропущених м'ячів.

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