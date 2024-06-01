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Стало известно, будет ли Полесье покупать Пихаленка, Герреро и трех игроков Динамо

1 июня 2024 14:36
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Стало известно, будет ли Полесье покупать Пихаленка, Герреро и трех игроков Динамо
Главный инвестор "Полесья" Геннадий Буткевич и главный тренер Имад Ашур. Фото: "Полесье"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Житомирское "Полесье" уже объявило о предстоящих трансферах Алексея Гуцуляка из "Днепра-1" и Даниила Бескоровайного из "Кривбасса". Ожидалось, что летом клуб продолжит активную трансферную кампанию.

О планах на трансферное окно рассказал главный инвестор клуба Геннадий Буткевич в комментарии портала "Украинский футбол".

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Александр Пыхаленок
Александр Пихаленок. Фото: "Днепр-1"

"Полесью" приписывают интерес ко многим игрокам

Ранее в СМИ появлялась информация об интересе "Полесья" к игроку "Днепра-1" Александру Пихаленку, Эдуардо Герреро из "Зари", и к футболистам "Динамо" Владимиру Шепелеву, Александру Андриевскому и Самбе Диалло.

По словам Буткевича, в команде не будет всех этих футболистов. Относительно Герреро инвестор "Полесье" отметил, что купленный ими венесуэлец Луифер лучше лидера луганской "Зари".

"У нас есть Луифер, который не хуже Герреро — даже лучше", — сказал Буткевич.

Также Буткевич отметил, что летом от команды не стоит ждать громких трансферов. При этом он добавил, что, возможно, они будут зимой.

Напомним, Лунин может больше не сыграть за "Реал" ни одного матча — о чем речь.

Мудриком интересуется известный клуб — трансфер может состояться после Евро-2024. 

Забарный станет игроком известного итальянского клуба — "Борнмут" готов продать украинца. 

Флик хочет убрать из "Барселоны" сразу несколько лидеров команды.

"Карпаты" могут подписать бывшего игрока сборной Украины.

Эдуардо Герреро
Полесье
Владимир Шепелев
УПЛ
Самба Диалло
Динамо
Александр Пихаленок
Футбол трансферы

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