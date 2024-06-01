Стало известно, будет ли Полесье покупать Пихаленка, Герреро и трех игроков Динамо

Главный инвестор "Полесья" Геннадий Буткевич и главный тренер Имад Ашур. Фото: "Полесье"

Житомирское "Полесье" уже объявило о предстоящих трансферах Алексея Гуцуляка из "Днепра-1" и Даниила Бескоровайного из "Кривбасса". Ожидалось, что летом клуб продолжит активную трансферную кампанию.

О планах на трансферное окно рассказал главный инвестор клуба Геннадий Буткевич в комментарии портала "Украинский футбол".

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Ранее в СМИ появлялась информация об интересе "Полесья" к игроку "Днепра-1" Александру Пихаленку, Эдуардо Герреро из "Зари", и к футболистам "Динамо" Владимиру Шепелеву, Александру Андриевскому и Самбе Диалло.

По словам Буткевича, в команде не будет всех этих футболистов. Относительно Герреро инвестор "Полесье" отметил, что купленный ими венесуэлец Луифер лучше лидера луганской "Зари".

"У нас есть Луифер, который не хуже Герреро — даже лучше", — сказал Буткевич.

Также Буткевич отметил, что летом от команды не стоит ждать громких трансферов. При этом он добавил, что, возможно, они будут зимой.

Напомним, Лунин может больше не сыграть за "Реал" ни одного матча — о чем речь.

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