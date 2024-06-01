Стало відомо, чи Полісся купуватиме Піхальонка, Герреро й трьох гравців Динамо

Головний інвестор "Полісся" Геннадій Буткевич та головний тренер Імад Ашур. Фото: "Полісся"

Житомирське "Полісся" вже оголосило про майбутні трансфери Олексія Гуцуляка з "Дніпра-1" та Данила Безкоровайного з "Кривбасу". Очікувалося, що влітку клуб продовжить активну трансферну кампанію.

Стосовно планів на трансферне вікно розповів головний інвестор клубу Геннадій Буткевич в коментарі порталу "Український футбол".

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Раніше у ЗМІ з’являлася інформація щодо інтересу "Полісся" до гравця "Дніпра-1" Олександра Піхальонка, Едуардо Герреро із "Зорі" та до футболістів "Динамо" Володимира Шепелєва, Олександра Андрієвського та Самби Діалло.

За словами Буткевича, у команді не буде всіх цих футболістів. Стосовно Герреро інвестор "Полісся" відзначив, що куплений ними венесуелець Луїфер краще лідера луганської "Зорі".

"У нас є Луїфер, який не гірший за Герреро — навіть кращий", — сказав Буткевич.

Також Буткевич зазначив, що влітку від команди не варто очікувати гучних трансферів. При цьому він додав, що, можливо, вони будуть взимку.

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