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Стало відомо, чи Полісся купуватиме Піхальонка, Герреро й трьох гравців Динамо

1 червня 2024 14:36
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Стало відомо, чи Полісся купуватиме Піхальонка, Герреро й трьох гравців Динамо
Головний інвестор "Полісся" Геннадій Буткевич та головний тренер Імад Ашур. Фото: "Полісся"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Житомирське "Полісся" вже оголосило про майбутні трансфери Олексія Гуцуляка з "Дніпра-1" та Данила Безкоровайного з "Кривбасу". Очікувалося, що влітку клуб продовжить активну трансферну кампанію.

Стосовно планів на трансферне вікно розповів головний інвестор клубу Геннадій Буткевич в коментарі порталу "Український футбол".

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Олександр Піхальонок. Фото: "Дніпро-1"

"Поліссю" приписують інтерес до багатьох гравців

Раніше у ЗМІ з’являлася інформація щодо інтересу "Полісся" до гравця "Дніпра-1" Олександра Піхальонка, Едуардо Герреро із "Зорі" та до футболістів "Динамо" Володимира Шепелєва, Олександра Андрієвського та Самби Діалло.

За словами Буткевича, у команді не буде всіх цих футболістів. Стосовно Герреро інвестор "Полісся" відзначив, що куплений ними венесуелець Луїфер краще лідера луганської "Зорі".

"У нас є Луїфер, який не гірший за Герреро — навіть кращий", — сказав Буткевич.

Також Буткевич зазначив, що влітку від команди не варто очікувати гучних трансферів. При цьому він додав, що, можливо, вони будуть взимку.

Нагадаємо, Лунін може більше не зіграти за "Реал" жодного матчу — про що йдеться.

Мудриком цікавиться відомий клуб — трансфер може відбутися після Євро-2024.

Забарний стане гравцем відомого італійського клубу — "Борнмут" готовий продати українця.

Флік хоче прибрати з "Барселони" одразу двох лідерів команди.

"Карпати" можуть підписати колишнього гравця збірної України.

Едуардо Герреро
Полісся
Володимир Шепелєв
УПЛ
Самба Діалло
Динамо
Олександр Піхальонок
Футбол трансфери

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