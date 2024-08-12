Схватка на поле после матча Шахтер - Полесье: комментарий его инициатора — Чоботенко

Конфликт игроков "Шахтера" и "Полесья". Фото: скриншот

Во втором туре чемпионата Украины по футболу донецкий "Шахтер" сенсационно проиграл житомирскому "Полесью" (0:1). После финального свистка на поле началась схватка, чудом не переросшая в драку.

Один из инициаторов конфликта Сергей Чоботенко из "Полесья" прокомментировал свои действия в комментарии Sportarena.

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Конфликт возник между Чоботенко и Бондарем

По словам Чоботенко, он стал инициатором конфликта после того, как центральный защитник "Шахтера" Валерий Бондарь толкнул его в спину и игрок "Полесья" вылетел за пределы поля.

Чоботенко ответил Бондарю — бросил в Валерия мячом.

Футболист "Полесье" сообщил, что извинился перед Бондарем за свои действия, произошедшие на эмоциях.

"Бондарь толкнул меня в спину, и я полетел за пределы поля. После этого я бросил мяч у Бондаря. Я уже извинился и еще напишу Валере сообщение, у меня есть номер его телефона. Это произошло на эмоциях. Этот эпизод не украшает меня", — сказал Чоботенко.

Желтые карточки за потасовку получили только самые активные его участники — Евгений Волынец и Кевин.

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