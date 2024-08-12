Сутичка на полі після матчу Шахтар - Полісся: коментар Чоботенка, який його почав

Конфлікт гравців "Шахтаря" та "Полісся". Фото: скриншот

У другому турі чемпіонату України з футболу донецький "Шахтар" сенсаційно програв житомирському "Поліссю" (0:1). Після фінального свистка на полі почалася сутичка, яка дивом не переросла у бійку.

Один із ініціаторів суперечки Сергій Чоботенко з "Полісся" прокоментував свої дії у коментарі Sportarena.

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Сергій Чоботенко. Фото: "Полісся"

Конфлікт виник між Чоботенком та Бондарем

За словами Чоботенко, він став ініціатором конфлікту після того, як центральний захисник "Шахтаря" Валерій Бондар штовхнув його в спину й гравець "Полісся" вилетів за межі поля.

Чоботенко відповів Бондарю — кинув у Валерія м’ячем.

Футболіст "Полісся" повідомив, що вибачився перед Бондарем за свої дії, які сталися на емоціях.

"Бондар штовхнув мене в спину, і я полетів за межі поля. Після цього я кинув м'яч у Бондаря. Я вже попросив вибачення і ще напишу Валері повідомлення, у мене є номер його телефону. Це сталося на емоціях. Цей епізод не прикрашає мене", — сказав Чоботенко.

Жовті картки за сутичку отримали лише Євген Волинець та Кевін, які були найактивнішими.

Нагадаємо, Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство.

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