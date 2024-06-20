"Динамо" проведет свой домашний матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов против "Партизана" в Польше

Игроки Динамо. Фото: facebook.com/fcdynamoua

ФК "Динамо" проведет свой домашний матч в Польше. Клуб сыграет против "Партизана" во втором раунде квалификации Лиги чемпионов.

Об этом пишет sportklub.n1info.

Читайте также:

Динамо сыграет в Польше

По данным издания, игра состоится в июле в Люблине на "Люблине Арене".

Также известно, что сначала клуб хотел провести матч в Лодзи, однако "Маккаби" Хайфа и "Хапоэль" Беер-Шева уже зарезервировали для себя два стадиона в этом городе.

Ранее в СМИ появилась информация, что "Партизан" сыграет против "Динамо" без болельщиков. Сербский клуб находится под санкциями УЕФА из-за ненадлежащего поведения своих фанов.

"Мы знаем, что против Киева будет тяжело, но Партизан — большой клуб, и мы всегда были готовы к таким матчам. Динамо — команда с традициями и исключительным составом. К сожалению, мы будем играть домашний матч без зрителей из-за запрета УЕФА на одну игру, наложенное в прошлом сезоне. Очевидно, что присутствие болельщиков привносит особую привлекательность в любое соревнование", — поделился спортивный директор сербского клуба Ивица Краль.

Напомним, Лунин заинтересовал еще один клуб — Реал назвал цену на украинца

Цыганков перейдет в итальянский клуб — "Жирона" назвала условие.

Забарный назвал честную причину поражения сборной Украины от Румынии.

"Александрия" бесплатно подпишет бывшего игрока "Динамо".

Малиновский рассказал об атмосфере в сборной Украины после неудачного старта на Евро-2024.