"Динамо" проведе свій домашній матч другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Партизана" у Польщі

Гравці Динамо. Фото: facebook.com/fcdynamoua

ФК "Динамо" проведе свій домашній матч у Польщі. Клуб зіграє проти "Партизана" у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

Про це пише sportklub.n1info.

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За даними видання, гра відбудеться у липні у Любліні на "Люблін Арені".

Також відомо, що спочатку клуб хотів провести матч у Лодзі, проте "Маккабі" Хайфа та "Хапоель" Беер-Шева вже зарезервували для себе два стадіони у цьому місті.

Раніше у ЗМІ зʼявилась інформація, що "Партизан" зіграє проти "Динамо" без уболівальників. Сербський клуб наразі перебуває під санкціями УЄФА через неналежну поведінку своїх фанів.

"Ми знаємо, що проти Києва буде важко, але Партизан — великий клуб, і ми завжди були готові до таких матчів. Динамо — команда з традиціями і винятковим складом. На жаль, ми гратимемо домашній матч без глядачів через заборону УЄФА на одну гру, накладену минулого сезону. Очевидно, що присутність уболівальників привносить особливу привабливість у будь-яке змагання", — поділився спортивний директор сербського клубу Івіца Краль.

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