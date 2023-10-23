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Стало известно имя нового главного тренера донецкого "Шахтера"

23 октября 2023 17:59
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Агабекян Карен
редактор
Стало известно имя нового главного тренера донецкого "Шахтера"
Футболисты "Шахтера". Фото: "Шахтер"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Донецкий "Шахтер" договорился с новым главным тренером. Вскоре он будет представлен официально. Клуб возглавит тренер, не работавший на высоком уровне.

Тренером "горняков" станет Марино Пушич, сообщило ТаТоТаке.

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Пушич вместе с Арне Слотом. Фото: "Фейеноорд"

"Шахтер" возглавит тренер "Фейеноорда"

По информации источника, главным кандидатом, чтобы возглавить "Шахтер", является 52-летний босниец Марино Пушич.

Босниец не работал на высоком уровне, но был помощником главного тренера "Фейеноорда" Арне Слота еще со времен "Твенте".

Источник сообщил, что переговоры "горняков" и специалиста находятся на завершающей стадии.

Отметим, что ранее "Шахтер" уволил нидерландца Патрика ван Леувена. В настоящее время исполняющим обязанности главного тренера является спортивный директор Дарио Срна.

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