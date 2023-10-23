Стало известно имя нового главного тренера донецкого "Шахтера"
Донецкий "Шахтер" договорился с новым главным тренером. Вскоре он будет представлен официально. Клуб возглавит тренер, не работавший на высоком уровне.
Тренером "горняков" станет Марино Пушич, сообщило ТаТоТаке.
"Шахтер" возглавит тренер "Фейеноорда"
По информации источника, главным кандидатом, чтобы возглавить "Шахтер", является 52-летний босниец Марино Пушич.
Босниец не работал на высоком уровне, но был помощником главного тренера "Фейеноорда" Арне Слота еще со времен "Твенте".
Источник сообщил, что переговоры "горняков" и специалиста находятся на завершающей стадии.
Отметим, что ранее "Шахтер" уволил нидерландца Патрика ван Леувена. В настоящее время исполняющим обязанности главного тренера является спортивный директор Дарио Срна.
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