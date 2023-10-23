Стало відомо ім’я нового головного тренера донецького "Шахтаря"

Футболісти "Шахтаря". Фото: "Шахтар"

Донецький "Шахтар" домовився з новим головним тренером. Невдовзі він буде представлений офіційно. Клуб очолить тренер, який не працював на високому рівні.

Тренером "гірників" стане Маріно Пушич, повідомило ТаТоТаке.

Читайте також:

Пушич разом з Арне Слотом. Фото: "Фейэноорд"

"Шахтар" очолить тренер "Фейєноорда"

За інформацією джерела, головним кандидатом щоб очолити "Шахтар" є 52-річний боснієць Маріно Пушич.

Боснієць не працював на високому рівні, але був помічником головного тренера "Фейєноорда" Арне Слота ще з часів "Твенте".

Джерело повідомило, що перемовини "гірників" та спеціаліста знаходяться на завершальній стадії.

Зазначимо, що раніше "Шахтар" звільнив нідерландця Патріка ван Леувена. Наразі виконуючим обов’язки головного тренера є спортивний директор Даріо Срна.

Нагадаємо, Невілл сухо похвалив Мудрика і назвав головну проблему українця.

Циганков може стати рекордним трансфером "Жирони" через інтерес відомого клубу.

"Динамо" оригінально привітало Ярмоленка з днем народження.

"Шахтар" розірвав контракт зі скандальним футболістом.

Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію.