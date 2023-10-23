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Стало відомо ім’я нового головного тренера донецького "Шахтаря"

23 жовтня 2023 17:59
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Агабекян Карен
редактор
Стало відомо ім’я нового головного тренера донецького "Шахтаря"
Футболісти "Шахтаря". Фото: "Шахтар"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Донецький "Шахтар" домовився з новим головним тренером. Невдовзі він буде представлений офіційно. Клуб очолить тренер, який не працював на високому рівні.

Тренером "гірників" стане Маріно Пушич, повідомило ТаТоТаке.

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Марино Пушич
Пушич разом з Арне Слотом. Фото: "Фейэноорд"

"Шахтар" очолить тренер "Фейєноорда"

За інформацією джерела, головним кандидатом щоб очолити "Шахтар" є 52-річний боснієць Маріно Пушич.

Боснієць не працював на високому рівні, але був помічником головного тренера "Фейєноорда" Арне Слота ще з часів "Твенте".

Джерело повідомило, що  перемовини "гірників" та спеціаліста знаходяться на завершальній стадії.

Зазначимо, що раніше "Шахтар" звільнив нідерландця Патріка ван Леувена. Наразі виконуючим обов’язки головного тренера є  спортивний директор Даріо Срна.

Нагадаємо, Невілл сухо похвалив Мудрика і назвав головну проблему українця. 

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