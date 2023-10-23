Стало відомо ім’я нового головного тренера донецького "Шахтаря"
Донецький "Шахтар" домовився з новим головним тренером. Невдовзі він буде представлений офіційно. Клуб очолить тренер, який не працював на високому рівні.
Тренером "гірників" стане Маріно Пушич, повідомило ТаТоТаке.
"Шахтар" очолить тренер "Фейєноорда"
За інформацією джерела, головним кандидатом щоб очолити "Шахтар" є 52-річний боснієць Маріно Пушич.
Боснієць не працював на високому рівні, але був помічником головного тренера "Фейєноорда" Арне Слота ще з часів "Твенте".
Джерело повідомило, що перемовини "гірників" та спеціаліста знаходяться на завершальній стадії.
Зазначимо, що раніше "Шахтар" звільнив нідерландця Патріка ван Леувена. Наразі виконуючим обов’язки головного тренера є спортивний директор Даріо Срна.
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