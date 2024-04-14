Стало известно, когда Макгрегор сразится с Чендлером
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор возвращается в октагон после трехлетней паузы. Его сражение с американцем Майклом Чендлером официально проансировали.
Дату боя подтвердил президент UFC Дана Уайт, передает Новини.LIVE.
Стало известно, что этот поединок возглавит турнир UFC 303. Бой, как и ожидалось, состоится 29 июня на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, штат Невада, США.
MYSTIC MAC IS BACK 🔮🇮🇪 @TheNotoriousMMA takes on @MikeChandlerMMA at 170lbs! #UFC303 pic.twitter.com/kt3a12qM6x— UFC (@ufc) April 14, 2024
Поединок состоится в лимите полусреднего веса (до 77,1 кг).
Возвращение после тяжелого перелома
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор имеет 22 победы и 6 поражений, а его соперник Майкл Чендлер победил 23 раза и 8 раз потерпел поражение.
Макгрегор проведет первый бой с июля 2021 года, когда он досрочно проиграл Дастину Порье на турнире UFC 264, получив перелом ноги.
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