Стало известно, когда Макгрегор сразится с Чендлером

Конор Макгрегор. Фото: Reuters

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор возвращается в октагон после трехлетней паузы. Его сражение с американцем Майклом Чендлером официально проансировали.

Дату боя подтвердил президент UFC Дана Уайт, передает Новини.LIVE.

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Стало известно, что этот поединок возглавит турнир UFC 303. Бой, как и ожидалось, состоится 29 июня на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, штат Невада, США.

Поединок состоится в лимите полусреднего веса (до 77,1 кг).

Возвращение после тяжелого перелома

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор имеет 22 победы и 6 поражений, а его соперник Майкл Чендлер победил 23 раза и 8 раз потерпел поражение.

Макгрегор проведет первый бой с июля 2021 года, когда он досрочно проиграл Дастину Порье на турнире UFC 264, получив перелом ноги.

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