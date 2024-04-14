Стало відомо, коли Макгрегор битиметься з Чендлером

Конор Макгрегор. Фото: Reuters

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор повертається в октагон після трирічної паузи. Його бій з американцем Майклом Чендлером офіційно проансували.

Дату бою підтвердив президент UFC Дана Вайт, передає Новини.LIVE.

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Стало відомо, що цей поєдинок очолить турнір UFC 303. Бій, як і очікувалося, відбудеться 29 червня на арені T-Mobile у Лас-Вегасі, штат Невада, США.

Поєдинок відбудеться у ліміті напівсередньої ваги (до 77,1 кг).

Повернення після важкого перелому

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях ірландець Конор Макгрегор має 22 перемоги та 6 поразок, а його суперник Майкл Чендлер перемогав 23 рази та 8 разів зазнав поразки.

Макгрегор проведе перший бій з липня 2021, коли він достроково програв Дастіну Пор'є на турнірі UFC 264, отримавши перелом ноги.

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