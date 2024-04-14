Стало відомо, коли Макгрегор битиметься з Чендлером
Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор повертається в октагон після трирічної паузи. Його бій з американцем Майклом Чендлером офіційно проансували.
Дату бою підтвердив президент UFC Дана Вайт, передає Новини.LIVE.
Стало відомо, що цей поєдинок очолить турнір UFC 303. Бій, як і очікувалося, відбудеться 29 червня на арені T-Mobile у Лас-Вегасі, штат Невада, США.
MYSTIC MAC IS BACK 🔮🇮🇪@TheNotoriousMMA takes on @MikeChandlerMMA at 170lbs! #UFC303 pic.twitter.com/kt3a12qM6x— UFC (@ufc) April 14, 2024
Поєдинок відбудеться у ліміті напівсередньої ваги (до 77,1 кг).
Повернення після важкого перелому
Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях ірландець Конор Макгрегор має 22 перемоги та 6 поразок, а його суперник Майкл Чендлер перемогав 23 рази та 8 разів зазнав поразки.
Макгрегор проведе перший бій з липня 2021, коли він достроково програв Дастіну Пор'є на турнірі UFC 264, отримавши перелом ноги.
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