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Стало известно, когда вернется Степаненко — сыграет ли с Марселем

18 февраля 2024 08:41
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Стало известно, когда вернется Степаненко — сыграет ли с Марселем
Тарас Степаненко против Амита Харита. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Капитан донецкого Шахтера, похоже, сможет выйти на поле в ответном матче в 1/16 финала Лиги Европы против Марселя во Франции. Повреждение, которое получил игрок сборной Украины, не столь серьезно.

Об этом сообщает канал ТаТоТакое, передает Новини.LIVE.

"МРТ-обследование, прошедшее капитан "Шахтера" после игры, не выявило ни надрыва, ни растяжения задней поверхности бедра", — говорится в сообщении.

Капитанская повязка принесла гол Матвиенко

Напомним, Степаненко получил повреждение на 70-й минуте первого поединка. Взамен 34-летнему игроку вышел Егор Назарина. Тарас отдал свою капитанскую повязку Матвиенко, забившему гол на 68-й минуте матча.

Добавим, что ответный матч на "Велодроме" состоится в четверг, 22 февраля. Первый матч закончился со счетом 2:2.

Напомним, Александр Зинченко уйдет из "Арсенала" в конце сезона — на украинца претендуют два клуба.

Георгий Судаков уходит из "Шахтера" — известный новый претендент на украинца.

У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma.

Уже летом Виктор Цыганков сменит клуб, а Артем Довбык может остаться в "Жироне".

"Реал" приготовил Андрею Лунину новенькую роль в команде.

"Барселона" выбрала нового тренера — продолжаются переговоры.

 

ФК Шахтер
Лига Европы
Марсель
Тарас Степаненко

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