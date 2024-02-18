Стало известно, когда вернется Степаненко — сыграет ли с Марселем

Тарас Степаненко против Амита Харита. Фото: Reuters

Капитан донецкого Шахтера, похоже, сможет выйти на поле в ответном матче в 1/16 финала Лиги Европы против Марселя во Франции. Повреждение, которое получил игрок сборной Украины, не столь серьезно.

Об этом сообщает канал ТаТоТакое, передает Новини.LIVE.

"МРТ-обследование, прошедшее капитан "Шахтера" после игры, не выявило ни надрыва, ни растяжения задней поверхности бедра", — говорится в сообщении.

Капитанская повязка принесла гол Матвиенко

Напомним, Степаненко получил повреждение на 70-й минуте первого поединка. Взамен 34-летнему игроку вышел Егор Назарина. Тарас отдал свою капитанскую повязку Матвиенко, забившему гол на 68-й минуте матча.

Добавим, что ответный матч на "Велодроме" состоится в четверг, 22 февраля. Первый матч закончился со счетом 2:2.

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