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Стало відомо, коли повернеться Степаненко — чи зіграє з Марселем

18 лютого 2024 08:41
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Стало відомо, коли повернеться Степаненко — чи зіграє з Марселем
Тарас Степаненко проти Аміта Харіта. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Капітан донецького Шахтаря, схоже, зможе вийти на поле у матчі відповіді в 1/16 фіналу Ліги Європи проти Марселя у Франції. Пошкодження, яке отримав гравець збірної України, є не настільки серйозним.

Про це повідомляє канал ТаТоТаке, передає Новини.LIVE.

"МРТ-обстеження, яке пройшов капітан "Шахтаря" після гри, не виявило ані надриву, ані розтягнення задньої поверхні стегна", — йдеться у повідомленні.

Капітанська пов'язка принесла гол Матвієнко

Нагадаємо, Степаненко отримав пошкодження на 70-й хвилині першого поєдинку. На заміну 34-річному гравцеві вийшов Єгор Назарина. Тарас віддав свою капітанську пов'язку Матвієнкові, який забив гол на 68-й хвилині матчу.

Додамо, що матч-відповідь на "Велодромі" відбудеться у четвер, 22 лютого. Перший матч закінчився з рахунком 2:2.

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ФК Шахтар
Ліга Європи
Марсель
Тарас Степаненко

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