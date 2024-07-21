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Стало известно, когда начнется футбольный сезон в Украине — в чем причина задержки

21 июля 2024 18:46
Сергей Сом - Редактор
Сергей Сом
Редактор
В Украине не начнется футбольный сезон 28 июля
Игроки Днепр-1. Фото: УАФ
Сергей Сом - Редактор
Сергей Сом
Редактор

Новый футбольный сезон на Украине не начнется 28 июля. В СМИ сообщают новую дату.

Об этом пишет Sport.ua.

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По информации издания, футбольный сезон в Украине не начнется 28 июля в розыгрыше первого этапа Кубка Украины, как планировалось ранее.

"Препятствовала неопределенность с тем, кто заменит "Днепр-1" в УПЛ, а также с окончательным составом участников в Первой и Второй лиге", — говорится в сообщении.

В то же время, появилась информация, что матчи первого раунда Кубка Украины состоятся 11 августа. Официального подтверждения этому пока нет.

Напомним, Забарный готовится к трансферу — "Борнмут" согласовал переход украинца.

Трубин больше не сыграет за "Бенфику" — украинец готовится к трансферу.

"Жирона" хочет пригласить украинского игрока "Динамо" — о ком идет речь.

Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом.

Украинского комментатора хотят надолго отстранить от работы, что известно.

УАФ футбол Украина УПЛ Днепр-1

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