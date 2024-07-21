В Украине не начнется футбольный сезон 28 июля

Игроки Днепр-1. Фото: УАФ

Новый футбольный сезон на Украине не начнется 28 июля. В СМИ сообщают новую дату.

Об этом пишет Sport.ua.

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Футбольный сезон в Украине

По информации издания, футбольный сезон в Украине не начнется 28 июля в розыгрыше первого этапа Кубка Украины, как планировалось ранее.

"Препятствовала неопределенность с тем, кто заменит "Днепр-1" в УПЛ, а также с окончательным составом участников в Первой и Второй лиге", — говорится в сообщении.

В то же время, появилась информация, что матчи первого раунда Кубка Украины состоятся 11 августа. Официального подтверждения этому пока нет.

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