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Стало відомо, коли розпочнеться футбольних сезон в Україні — в чому причина затримки

21 липня 2024 18:46
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор
В Україні не розпочнеться футбольний сезон 28 липня
Гравці Дніпро-1. Фото: УАФ
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор

Новий футбольний сезон в Україні не розпочнеться 28 липня. У ЗМІ повідомляють нову дату.

Про це пише Sport.ua.

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За інформацією видання, футбольний сезон в Україні не розпочнеться 28 липня розіграшем першого етапу Кубка України, як планувалося раніше.

"На заваді стала невизначеність з тим, хто замінить "Дніпро-1" в УПЛ, а також з остаточним складом учасників у Першій та Другій лізі", — йдеться у повідомленні. 

Водночас зʼявилась інформація про те, що матчі першого раунду Кубка України відбудуться 11 серпня. Офіційного підтвердження цьому поки немає. 

Нагадаємо, Забарний готується до трансферу — "Борнмут" погодив перехід українця. 

Трубін більше не зіграє за "Бенфіку" — українець готується до трансферу.

"Жирона" хоче запросити українського гравця "Динамо" — про кого йдеться. 

Яремчук залишиться в Іспанії, але не у "Валенсії" — розпочалися переговори з відомим клубом. 

Українського коментатора хочуть надовго усунути від роботи — що відомо.

УАФ футбол Україна УПЛ Дніпро-1

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