В Україні не розпочнеться футбольний сезон 28 липня

Стало відомо, коли розпочнеться футбольних сезон в Україні — в чому причина затримки
Новий футбольний сезон в Україні не розпочнеться 28 липня. У ЗМІ повідомляють нову дату.
Про це пише Sport.ua.
Футбольний сезон в Україні
За інформацією видання, футбольний сезон в Україні не розпочнеться 28 липня розіграшем першого етапу Кубка України, як планувалося раніше.
"На заваді стала невизначеність з тим, хто замінить "Дніпро-1" в УПЛ, а також з остаточним складом учасників у Першій та Другій лізі", — йдеться у повідомленні.
Водночас зʼявилась інформація про те, що матчі першого раунду Кубка України відбудуться 11 серпня. Офіційного підтвердження цьому поки немає.
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