В Україні не розпочнеться футбольний сезон 28 липня

Гравці Дніпро-1. Фото: УАФ

Новий футбольний сезон в Україні не розпочнеться 28 липня. У ЗМІ повідомляють нову дату.

Про це пише Sport.ua.

Читайте також:

Футбольний сезон в Україні

За інформацією видання, футбольний сезон в Україні не розпочнеться 28 липня розіграшем першого етапу Кубка України, як планувалося раніше.

"На заваді стала невизначеність з тим, хто замінить "Дніпро-1" в УПЛ, а також з остаточним складом учасників у Першій та Другій лізі", — йдеться у повідомленні.

Водночас зʼявилась інформація про те, що матчі першого раунду Кубка України відбудуться 11 серпня. Офіційного підтвердження цьому поки немає.

Нагадаємо, Забарний готується до трансферу — "Борнмут" погодив перехід українця.

Трубін більше не зіграє за "Бенфіку" — українець готується до трансферу.

"Жирона" хоче запросити українського гравця "Динамо" — про кого йдеться.

Яремчук залишиться в Іспанії, але не у "Валенсії" — розпочалися переговори з відомим клубом.

Українського коментатора хочуть надовго усунути від роботи — що відомо.