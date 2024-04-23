Стародубцева уверенно выиграла у соперницы из России на турнире в Португалии

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева. Фото: j48tennis.net

В первом круге грунтового турнира ITF W100 в португальском Оэйраше прошло очередное противостояние Украины и России. Нашей Юлии Стародубцевой снова пришлось играть с так называемой "нейтральной" теннисисткой.

Украинка играла с 28-летней Екатерины Макаровой, сообщил портал Новини.LIVE.

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Украинка, которая стала первой сеяной на турнире, уверенно прошла свою соперницу, отдав ей только два гейма в первом сете и три во втором сете.

Для украинки этот матч оказался долгожданным, поскольку в нем она прервала серию из четырех поражений.

При этом украинка провела свой первый матч в Европе с августа 2017-го года.

Во втором круге Стародубцева сыграет против победительницы матче между 190-й ракеткой мира чешкой Габриэлой Кнутсон и 184-й Франсиски Жорже из Португалии.

Отметим, что в основную сетку турнира не смогла выйти украинка Катарина Завацкая, которая уступила в квалификации итальянке Камилле Розателло.

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