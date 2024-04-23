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Стародубцева впевнено виграла у суперниці з Росії на турнірі у Португалії

23 квітня 2024 20:35
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Агабекян Карен
редактор
Стародубцева впевнено виграла у суперниці з Росії на турнірі у Португалії
Українська тенісистка Юлія Стародубцева. Фото: j48tennis.net
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У першому колі ґрунтового турніру ITF W100 у португальському Оейраші пройшло чергове протистояння України та Росії. Нашій Юлії Стародубцевій знову довелося грати з так званою "нейтральною" тенісисткою.

Українка грала з 28-річною Катериною Макаровою, повідомив портал Новини.LIVE.

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Українка, яка стала першою сіяною на турнірі, впевнено пройшла свою суперницю, віддавши їй лише два гейми у першому сеті та три у другому сеті.

Для українки цей матч виявився довгоочікуваним, оскільки у ньому вона перервала серію із чотирьох поразок.

При цьому українка провела свій перший матч у Європі з серпня 2017 року.

У другому колі Стародубцева зіграє проти переможниці матчу між 190-ю ракеткою світу чешкою Габріелою Кнутсон і 184-ю Франсіскі Жорже з Португалії.

Зазначимо, що до основної сітки турніру не змогла вийти українка Катарина Завацька, яка поступилася у кваліфікації італійці Каміллі Розателло.

Нагадаємо, Зінченко піде з "Арсенала" — який клуб обере українець.

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Теніс
Юлія Стародубцева
українські тенісисти
ITF

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