Стародубцева впевнено виграла у суперниці з Росії на турнірі у Португалії

Українська тенісистка Юлія Стародубцева. Фото: j48tennis.net

У першому колі ґрунтового турніру ITF W100 у португальському Оейраші пройшло чергове протистояння України та Росії. Нашій Юлії Стародубцевій знову довелося грати з так званою "нейтральною" тенісисткою.

Українка грала з 28-річною Катериною Макаровою, повідомив портал Новини.LIVE.

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Українка, яка стала першою сіяною на турнірі, впевнено пройшла свою суперницю, віддавши їй лише два гейми у першому сеті та три у другому сеті.

Для українки цей матч виявився довгоочікуваним, оскільки у ньому вона перервала серію із чотирьох поразок.

При цьому українка провела свій перший матч у Європі з серпня 2017 року.

У другому колі Стародубцева зіграє проти переможниці матчу між 190-ю ракеткою світу чешкою Габріелою Кнутсон і 184-ю Франсіскі Жорже з Португалії.

Зазначимо, що до основної сітки турніру не змогла вийти українка Катарина Завацька, яка поступилася у кваліфікації італійці Каміллі Розателло.

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