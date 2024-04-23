Стародубцева впевнено виграла у суперниці з Росії на турнірі у Португалії
У першому колі ґрунтового турніру ITF W100 у португальському Оейраші пройшло чергове протистояння України та Росії. Нашій Юлії Стародубцевій знову довелося грати з так званою "нейтральною" тенісисткою.
Українка грала з 28-річною Катериною Макаровою, повідомив портал Новини.LIVE.
Юлія Стародубцева — Катерина Макарова — 6:2, 6:3
Українка, яка стала першою сіяною на турнірі, впевнено пройшла свою суперницю, віддавши їй лише два гейми у першому сеті та три у другому сеті.
Для українки цей матч виявився довгоочікуваним, оскільки у ньому вона перервала серію із чотирьох поразок.
При цьому українка провела свій перший матч у Європі з серпня 2017 року.
У другому колі Стародубцева зіграє проти переможниці матчу між 190-ю ракеткою світу чешкою Габріелою Кнутсон і 184-ю Франсіскі Жорже з Португалії.
Зазначимо, що до основної сітки турніру не змогла вийти українка Катарина Завацька, яка поступилася у кваліфікації італійці Каміллі Розателло.
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