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Стартовые составы на матч Байер — Рома в полуфинале Лиги Европы

9 мая 2024 21:36
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Стартовые составы на матч Байер — Рома в полуфинале Лиги Европы
Лукаку бьет по воротам. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Леверкузенский "Байер" принимает римскую "Рому" в ответном матче полуфинала Лиги Европы. В первом матче немцы победили на выезде со счётом 2:0.

Тренеры Хаби Алонсо и Даниэле Де Росси уже раскрыли стартовые составы соперников, передает Новини.LIVE.

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У гостей в составе после незначительных травм на поле вернулись лидеры Лукака и Смоллинг.

Стартовые составы команд

"Байер": Коварж — Тапсоба, Та, Инкапье — Фримпонг, Паласиос, Джака, Гримальдо — Хоффман, Адли, Гложек

"Рома": Свилар — Спинаццола, Ндика, Манчини, Анхелино — Кристанте, Паредес, Пеллегрини — Азмун, Лукаку, Эль-Шаарави

Напомним, новый претендент на Судакова готов заплатить за игрока большие деньги — известна сумма.

Ломаченко прокомментировал угрозы от легенды бокса — что сказал украинец. 

Лунин по новому контракту пробудет в "Реале" дольше, чем ожидалось. 

"Бенфика" продаст Трубина — голкипер перейдет в известный клуб.

Довбик решил, где продолжит карьеру в следующем сезоне.

Лига Европы
Хаби Алонсо
Байер
ФК Рома (Рим)

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