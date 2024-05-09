Стартовые составы на матч Байер — Рома в полуфинале Лиги Европы

Лукаку бьет по воротам. Фото: Reuters

Леверкузенский "Байер" принимает римскую "Рому" в ответном матче полуфинала Лиги Европы. В первом матче немцы победили на выезде со счётом 2:0.

Тренеры Хаби Алонсо и Даниэле Де Росси уже раскрыли стартовые составы соперников, передает Новини.LIVE.

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У гостей в составе после незначительных травм на поле вернулись лидеры Лукака и Смоллинг.

Стартовые составы команд

"Байер": Коварж — Тапсоба, Та, Инкапье — Фримпонг, Паласиос, Джака, Гримальдо — Хоффман, Адли, Гложек

"Рома": Свилар — Спинаццола, Ндика, Манчини, Анхелино — Кристанте, Паредес, Пеллегрини — Азмун, Лукаку, Эль-Шаарави

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