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Стартові склади на матч Байєр — Рома у півфіналі Ліги Європи

9 травня 2024 21:36
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Стартові склади на матч Байєр — Рома у півфіналі Ліги Європи
Лукаку б'є по воротах. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Леверкузенський "Байєр" приймає римську "Рому" у матчі відповіді півфіналу Ліги Європи. У першому матчі німці перемогли на виїзді з рахунком 2:0.

Тренери Хабі Алонсо та Данієле Де Россі вже розкрили стартові склади суперників, передає Новини.LIVE.

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У гостей в складі після незначних травм на поле повернулись лідери Лукаку та Смоллінг.

Стартові склади команд

"Байєр": Коварж — Тапсоба, Та, Інкап’є — Фрімпонг, Паласіос, Джака, Грімальдо — Хоффман, Адлі, Гложек

"Рома": Свілар — Спінаццола, Ндіка, Манчіні, Анхеліно — Крістанте, Паредес, Пеллегріні — Азмун, Лукаку, Ель-Шаараві

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Ліга Європи
Хабі Алонсо
Байєр
ФК Рома (Рим)

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