Стартові склади на матч Байєр — Рома у півфіналі Ліги Європи

Лукаку б'є по воротах. Фото: Reuters

Леверкузенський "Байєр" приймає римську "Рому" у матчі відповіді півфіналу Ліги Європи. У першому матчі німці перемогли на виїзді з рахунком 2:0.

Тренери Хабі Алонсо та Данієле Де Россі вже розкрили стартові склади суперників, передає Новини.LIVE.

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У гостей в складі після незначних травм на поле повернулись лідери Лукаку та Смоллінг.

Стартові склади команд

"Байєр": Коварж — Тапсоба, Та, Інкап’є — Фрімпонг, Паласіос, Джака, Грімальдо — Хоффман, Адлі, Гложек

"Рома": Свілар — Спінаццола, Ндіка, Манчіні, Анхеліно — Крістанте, Паредес, Пеллегріні — Азмун, Лукаку, Ель-Шаараві

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