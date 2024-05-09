Стартові склади на матч Байєр — Рома у півфіналі Ліги Європи
Леверкузенський "Байєр" приймає римську "Рому" у матчі відповіді півфіналу Ліги Європи. У першому матчі німці перемогли на виїзді з рахунком 2:0.
Тренери Хабі Алонсо та Данієле Де Россі вже розкрили стартові склади суперників, передає Новини.LIVE.
Для німців після перемоги у Бундесліги, виходу у фінал Кубка Німеччини та успіху в першому півфіналі з "Ромою", важливо показати свою гру. Алонсо вирішив випустити найсильнішій склад
У гостей в складі після незначних травм на поле повернулись лідери Лукаку та Смоллінг.
Стартові склади команд
"Байєр": Коварж — Тапсоба, Та, Інкап’є — Фрімпонг, Паласіос, Джака, Грімальдо — Хоффман, Адлі, Гложек
"Рома": Свілар — Спінаццола, Ндіка, Манчіні, Анхеліно — Крістанте, Паредес, Пеллегріні — Азмун, Лукаку, Ель-Шаараві
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