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Стартовые составы на матч Нидерланды — Франция

21 июня 2024 21:31
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Без Мбаппе — известны составы на матч Нидерландов с Францией
Килиан Мбаппе во время разминки. Фото: Reuters/Lisi Niesner
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В центральном поединке группы D на чемпионате Европы по футболу сыграют сборные Нидерландов и Франции. Победитель противостояния может выйти в плей-офф турнира с первого места в квартете. 

Килиан Мбаппе начнет этот поединок на скамейке запасных, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе травмировал нос в прошлом матче Евро-2024, в котором его команда обыграла Австрию (1:0). Форвард вынужден носить специальную маску. Наставник "трехцветных" Дидье Дешам решил поберечь звездного футболиста. 

Болельщики сборной Нидерландов
Болельщики сборной Нидерландов украсили своим присутствием стадион в Лейпциге. Фото: Reuters/Lee Smith

Нидерланды обыграли в прошлом туре Польшу (2:1), а теперь постараются воспользоваться кадровой потерей сборной Франции. 

Стартовые составы на матч 

Нидерланды: Вербрюгген — Аке, Ван Дейк (капитан), Де Врей, Думфрис — Рейндерс, Симонс, Схаутен — Гакпо, Депай, Фримпонг. 

Тренер: Рональд Куман. 

Франция: Меньян — Кунде, Упамекано, Салиба, Тео Эрнандес — Чуамени, Канте, Рабьо — Дембеле, Тюрам, Гризманн (капитан). 

Тренер: Дидье Дешам. 

Напомним, "Челси" нашел замену Мудрику — что будет с украинцем.

Ребров объяснил, что помогло сборной Украины обыграть Словакию. 

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Лунин заинтересовал еще один клуб — "Реал" назвал цену на украинца. 

спорт
футбол
Нидерланды
Евро-2024
Сборная Франции по футболу

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