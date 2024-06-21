Без Мбаппе — известны составы на матч Нидерландов с Францией

Стартовые составы на матч Нидерланды — Франция
В центральном поединке группы D на чемпионате Европы по футболу сыграют сборные Нидерландов и Франции. Победитель противостояния может выйти в плей-офф турнира с первого места в квартете.
Килиан Мбаппе начнет этот поединок на скамейке запасных, сообщает портал Новини.LIVE.
Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе травмировал нос в прошлом матче Евро-2024, в котором его команда обыграла Австрию (1:0). Форвард вынужден носить специальную маску. Наставник "трехцветных" Дидье Дешам решил поберечь звездного футболиста.
Нидерланды обыграли в прошлом туре Польшу (2:1), а теперь постараются воспользоваться кадровой потерей сборной Франции.
Стартовые составы на матч
Нидерланды: Вербрюгген — Аке, Ван Дейк (капитан), Де Врей, Думфрис — Рейндерс, Симонс, Схаутен — Гакпо, Депай, Фримпонг.
Тренер: Рональд Куман.
Франция: Меньян — Кунде, Упамекано, Салиба, Тео Эрнандес — Чуамени, Канте, Рабьо — Дембеле, Тюрам, Гризманн (капитан).
Тренер: Дидье Дешам.
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