Без Мбаппе — известны составы на матч Нидерландов с Францией

Килиан Мбаппе во время разминки. Фото: Reuters/Lisi Niesner

В центральном поединке группы D на чемпионате Европы по футболу сыграют сборные Нидерландов и Франции. Победитель противостояния может выйти в плей-офф турнира с первого места в квартете.

Килиан Мбаппе начнет этот поединок на скамейке запасных, сообщает портал Новини.LIVE.

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Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе травмировал нос в прошлом матче Евро-2024, в котором его команда обыграла Австрию (1:0). Форвард вынужден носить специальную маску. Наставник "трехцветных" Дидье Дешам решил поберечь звездного футболиста.

Болельщики сборной Нидерландов украсили своим присутствием стадион в Лейпциге. Фото: Reuters/Lee Smith

Нидерланды обыграли в прошлом туре Польшу (2:1), а теперь постараются воспользоваться кадровой потерей сборной Франции.

Стартовые составы на матч

Нидерланды: Вербрюгген — Аке, Ван Дейк (капитан), Де Врей, Думфрис — Рейндерс, Симонс, Схаутен — Гакпо, Депай, Фримпонг.

Тренер: Рональд Куман.

Франция: Меньян — Кунде, Упамекано, Салиба, Тео Эрнандес — Чуамени, Канте, Рабьо — Дембеле, Тюрам, Гризманн (капитан).

Тренер: Дидье Дешам.

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