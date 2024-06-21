Без Мбаппе — відомі склади на матч Нідерландів із Францією

Стартові склади на матч Нідерланди — Франція
У центральному поєдинку групи D на чемпіонаті Європи з футболу зіграють збірні Нідерландів та Франції. Переможець протистояння може вийти у плей-офф турніру з першого місця у квартеті.
Кіліан Мбаппе розпочне цей поєдинок на лаві запасних, повідомляє портал Новини.LIVE.
Капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе травмував носа у минулому матчі Євро-2024, в якому його команда обіграла Австрію (1:0). Форвард мусить носити спеціальну маску. Наставник "триколірних" Дідьє Дешам вирішив зберегти зіркового футболіста.
Нідерланди обіграли минулого туру Польщу (2:1), а тепер постараються скористатися кадровою втратою збірної Франції.
Стартові склади на матч
Нідерланди: Вербрюгген — Аке, Ван Дейк (капітан), Де Врей, Думфріс — Рейндерс, Сімонс, Схаутен — Гакпо, Депай, Фрімпонг.
Тренер: Рональд Куман.
Франція: Меньян — Кунде, Упамекано, Саліба, Тео Ернандес — Чуамені, Канте, Рабйо — Дембеле, Тюрам, Грізманн (капітан).
Тренер: Дідьє Дешам.
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