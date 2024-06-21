Без Мбаппе — відомі склади на матч Нідерландів із Францією

Кіліан Мбаппе під час розминки. Фото: Reuters/Lisi Niesner

У центральному поєдинку групи D на чемпіонаті Європи з футболу зіграють збірні Нідерландів та Франції. Переможець протистояння може вийти у плей-офф турніру з першого місця у квартеті.

Кіліан Мбаппе розпочне цей поєдинок на лаві запасних, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе травмував носа у минулому матчі Євро-2024, в якому його команда обіграла Австрію (1:0). Форвард мусить носити спеціальну маску. Наставник "триколірних" Дідьє Дешам вирішив зберегти зіркового футболіста.

Уболівальники збірної Нідерландів прикрасили своєю присутністю стадіон у Лейпцигу. Фото: Reuters/Lee Smith

Нідерланди обіграли минулого туру Польщу (2:1), а тепер постараються скористатися кадровою втратою збірної Франції.

Стартові склади на матч

Нідерланди: Вербрюгген — Аке, Ван Дейк (капітан), Де Врей, Думфріс — Рейндерс, Сімонс, Схаутен — Гакпо, Депай, Фрімпонг.

Тренер: Рональд Куман.

Франція: Меньян — Кунде, Упамекано, Саліба, Тео Ернандес — Чуамені, Канте, Рабйо — Дембеле, Тюрам, Грізманн (капітан).

Тренер: Дідьє Дешам.

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