Германия — Украина — стартовые составы на товарищеский матч

Андрей Ярмоленко на тренировке. Фото: instagram.com/uafukraine/

Сборная Германии принимает в Нюрнберге национальную команду Украины в товарищеском поединке. Это первый контрольный спарринг подопечных Сергея Реброва перед началом Евро-2024.

Юлиан Нагельсманн и Сергей Ребров уже назвали стартовые составы своих команд, сообщает портал Новини.LIVE.

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Виктор Цыганков перед игрой. Фото: instagram.com/uafukraine/

Составы на матч Германия — Украина

Германия: Нойер — Киммих, Антон, Те, Гросс — Вирц, Гюндоган (капитан), Мусиала — Андрих, Хаверц, Миттельштадт.

Тренер: Юлиан Нагельсманн.

Украина: Трубин — Конопля, Забарный, Сваток, Матвиенко, Зинченко — Степаненко (капитан) — Цыганков, Шапаренко, Мудрик — Яремчук.

Тренер: Сергей Ребров.

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