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Стартовые составы на матч Германия — Украина

3 июня 2024 20:40
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Германия — Украина — стартовые составы на товарищеский матч
Андрей Ярмоленко на тренировке. Фото: instagram.com/uafukraine/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Сборная Германии принимает в Нюрнберге национальную команду Украины в товарищеском поединке. Это первый контрольный спарринг подопечных Сергея Реброва перед началом Евро-2024. 

Юлиан Нагельсманн и Сергей Ребров уже назвали стартовые составы своих команд, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Виктор Цыганков
Виктор Цыганков перед игрой. Фото: instagram.com/uafukraine/

Составы на матч Германия — Украина 

Германия: Нойер — Киммих, Антон, Те, Гросс — Вирц, Гюндоган (капитан), Мусиала — Андрих, Хаверц, Миттельштадт. 

Тренер: Юлиан Нагельсманн. 

Украина: Трубин — Конопля, Забарный, Сваток, Матвиенко, Зинченко — Степаненко (капитан) — Цыганков, Шапаренко, Мудрик — Яремчук. 

Тренер: Сергей Ребров. 

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Сборная Германии по футболу
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Сборная Украины по футболу
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