Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Стартові склади на матч Німеччина — Україна arrow

Стартові склади на матч Німеччина — Україна

3 червня 2024 20:40
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Німеччина — Україна — стартові склади на товариський матч
Андрій Ярмоленко на тренуванні. Фото: instagram.com/uafukraine/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Збірна Німеччини приймає у Нюрнберзі національну команду України у товариському поєдинку. Це перший контрольний спаринг підопічних Сергія Реброва перед початком Євро-2024.

Юліан Нагельсманн та Сергій Ребров вже назвали стартові склади своїх команд, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Одразу два футболісти збірної України не змоЖуть допомогти своїй команді у поєдинку з Бундестім. Андрію Луніну надали відпочинок після фіналу Ліги чемпіонів, а Віталій Миколенко ще не встиг відновитися після травми.

Віктор Циганков
Віктор Циганков перед грою Фото: instagram.com/uafukraine/

Склади на матч Німеччина - Україна.

Німеччина: Ноєр — Кімміх, Антон, Те, Грос — Вірц, Гюндоган (капітан), Мусіала — Андріх, Хаверц, Міттельштадт.

Тренер: Юліан Нагельсман.

Україна: Трубін — Конопля, Забарний, Сваток, Матвієнко, Зінченко — Степаненко (капітан) — Циганков, Шапаренко, Мудрик — Яремчук.

Тренер: Сергій Ребров.

Нагадаємо, Анатолій Трубін піде з "Бенфіки" після Євро-2024. 

Довбик розповів про своє прізвисько у "Жироні" та назвав завдання на Євро-2024.

Максимов ухвалив несподіване рішення у тренерській кар'єрі.

Лунін може більше не зіграти за "Реал" жодного матчу.

"Кривбас" отримав пропозиції продати Дібанго у Європу — яке рішення прийняли у клубі.

Збірна Німеччини з футболу
футбол
Збірна України з футболу
Євро-2024
спорт

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня