Німеччина — Україна — стартові склади на товариський матч

Андрій Ярмоленко на тренуванні. Фото: instagram.com/uafukraine/

Збірна Німеччини приймає у Нюрнберзі національну команду України у товариському поєдинку. Це перший контрольний спаринг підопічних Сергія Реброва перед початком Євро-2024.

Юліан Нагельсманн та Сергій Ребров вже назвали стартові склади своїх команд, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Віктор Циганков перед грою Фото: instagram.com/uafukraine/

Склади на матч Німеччина - Україна.

Німеччина: Ноєр — Кімміх, Антон, Те, Грос — Вірц, Гюндоган (капітан), Мусіала — Андріх, Хаверц, Міттельштадт.

Тренер: Юліан Нагельсман.

Україна: Трубін — Конопля, Забарний, Сваток, Матвієнко, Зінченко — Степаненко (капітан) — Циганков, Шапаренко, Мудрик — Яремчук.

Тренер: Сергій Ребров.

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