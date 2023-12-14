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Степаненко не уверен, останется ли в Шахтере

14 декабря 2023 14:41
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор
Степаненко не уверен, останется ли в Шахтере
Полузащитник донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко. Фото: Fotball.ua, Денис Руденко
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор

Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко рассказал, что через шесть месяцев у него истекает контракт с клубом. Пока он не уверен, продолжит свою карьеру в команде.

Об этом он заявил в комментарии изданию "Трибуна".

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Степаненко признался, что впервые в жизни многое переживает и колеблется.

"Если честно, на этот счет очень много раздумываю, можно сказать переживаю. Потому что есть силы играть, продолжать карьеру. Буду зимой смотреть, как оно будет, какие будут варианты продолжения карьеры", — сказал футболист.

Кроме этого, Тарас оговорился, что через возраст (игрок 34 года) впервые рассматривает возможность завершения карьеры.

"Если честно, хочу быть застрахованным, потому что до лета еще нужно дожить, а футбол такая игра, где можно получить травму и все что угодно. И когда у тебя 6 месяцев до конца контракта, а тебе 34 года — все смотрят на возраст, несмотря то, что играешь все матчи в "Шахтере", сборной в принципе на нормальном уровне. Поэтому очень задумываюсь над этим, общаюсь с людьми. Будем смотреть, что будет зимой", — подытожил Степаненко.

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