Степаненко не впевнений, чи залишиться в Шахтарі

Півзахисник донецького "Шахтаря" Тарас Степаненко. Фото: Fotball.ua, Денис Руденко

Півзахисник донецького "Шахтаря" та збірної України Тарас Степаненко розповів, що через шість місяців у нього закінчується контракт з клубом. Наразі він не впевнений, чи продовжить свою кар'єру в команді.

Про це він заявив в коментарі виданню "Трибуна".

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Степаненко зізнався, що вперше в житті багато переживає та вагається.

"Якщо чесно, з цього приводу дуже багато роздумую, можна сказати, переживаю. Бо є сили грати, продовжувати карʼєру. Буду взимку дивитися, як воно буде, які будуть варіанти продовження кар'єри", — сказав футболіст.

Крім цього, Тарас обмовився, що через вік (гравцю 34 роки) вперше розглядає можливість завершення кар'єри.

"Якщо чесно, хочу бути застрахованим, бо до літа ще треба дожити, а футбол така гра, де можна отримати травму та все що завгодно. І коли в тебе 6 місяців до кінця контракту, а тобі 34 роки — всі дивляться на вік, попри те, що граєш всі матчі в "Шахтарі", збірній в принципі на нормальному рівні. Тому дуже задумуюся над цим, спілкуюся з людьми. Будемо дивитися, що буде взимку", — підсумував Степаненко.

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