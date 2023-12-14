Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Степаненко не впевнений, чи залишиться в Шахтарі arrow

Степаненко не впевнений, чи залишиться в Шахтарі

14 грудня 2023 14:41
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Степаненко не впевнений, чи залишиться в Шахтарі
Півзахисник донецького "Шахтаря" Тарас Степаненко. Фото: Fotball.ua, Денис Руденко
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Півзахисник донецького "Шахтаря" та збірної України Тарас Степаненко розповів, що через шість місяців у нього закінчується контракт з клубом. Наразі він не впевнений, чи продовжить свою кар'єру в команді. 

Про це він заявив в коментарі виданню "Трибуна".

Читайте також:

Доля Степаненка в "Шахтарі"

Степаненко зізнався, що вперше в житті багато переживає та вагається. 

"Якщо чесно, з цього приводу дуже багато роздумую, можна сказати, переживаю. Бо є сили грати, продовжувати карʼєру. Буду взимку дивитися, як воно буде, які будуть варіанти продовження кар'єри", — сказав футболіст. 

Крім цього, Тарас обмовився, що через вік (гравцю 34 роки) вперше розглядає можливість завершення кар'єри.

"Якщо чесно, хочу бути застрахованим, бо до літа ще треба дожити, а футбол така гра, де можна отримати травму та все що завгодно. І коли в тебе 6 місяців до кінця контракту, а тобі 34 роки — всі дивляться на вік, попри те, що граєш всі матчі в "Шахтарі", збірній в принципі на нормальному рівні. Тому дуже задумуюся над цим, спілкуюся з людьми. Будемо дивитися, що буде взимку", — підсумував Степаненко.

"Барселона" вкраде тренера у Циганкова та Довбика.

Маурісіо Почеттіно розлютився на Мудрика — відома причина.

Карім Бензема перевершив досягнення Мессі та Роналду.

Джерело стверджує, що у Віктора Циганкова у "Жироні" є клаусула.

Футболіст "Динамо" увійшов до списку найшвидших гравців у світі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

ЧАЕС та ЗАЕС — чи є ризик повторної трагедії: висновки ліквідатора після 37 років - 80x80

ЧАЕС та ЗАЕС — чи є ризик повторної трагедії: висновки ліквідатора після 37 років

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

00:46 Посилення мобілізації в Україні — ще одна область нарощує призов

Актуальне по темі