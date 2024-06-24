Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Степаненко объяснил, как Украина может обыграть Бельгию arrow

Степаненко объяснил, как Украина может обыграть Бельгию

24 июня 2024 15:17
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Степаненко рассказал, как сборная Украины сможет обыграть Бельгию
Тарас Степаненко отвечает на вопросы журналистов. Фото: УАФ
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко поделился ожиданиями от поединка против национальной команды Бельгии. Подопечные Сергея Реброва встретятся с "красными дьяволами" в третьем туре группового этапа континентального первенства.

Степаненко в интервью официальному сайту УАФ подтвердил, что украинская команда уже изучает манеру игры соперника. 

Читайте также:

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров готовит своих подопечных к важному матчу на Евро-2024. В случае победы над Бельгией "сине-желтые" выйдут в плей-офф турнира. Ничья оставит украинской команде призрачные шансы на продолжение борьбы. 

Сборная Украины
Степаненко в составе сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

Как сборная Украины сыграет с Бельгией 

Полузащитник "сине-желтых" Тарас Степаненко признал, что его команду ждет матч против очень опасного соперника. Однако опытный футболист знает, что поможет украинским игрокам добиться успеха. 

Тарас Степаненко в сборной Украины
Тарас Степаненко на тренировке. Фото: instagram.com/uafukraine/

По словам Степаненко, в составе сборной Бельгии много индивидуально сильных футболистов. И только командная работа и правильно выбранная тактическая схема помогут остановить "красных дьяволов". 

"Как показал поединок со сборной Словакии, мы можем победить любого соперника, если правильно настроимся на игру. Мы готовимся к этому матчу так, как к финалу", — заявил Степаненко. 

Противостояние сборных Украины и Бельгии состоится в среду, 26 июня. 

Напомним, "Реал" продает Лунина — где продолжит карьеру голкипер. 

Илья Забарный готовится к переходу в новый клуб.

Жена Зинченко показала, в чьей компании болеет за сборную Украины на Евро-2024.

Два футболиста "Днепра-1" перейдут в амбициозный клуб УПЛ. 

Зинченко высказался о жестком разговоре Шевченко с игроками сборной Украины. 

спорт
футбол
Сборная Украины по футболу
Евро-2024
Тарас Степаненко
Сборная Бельгии по футболу

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

13 июня 2024

17:34 Убийство 9-летней украинки в Германии — подозреваемый сделал заявление