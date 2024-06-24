Степаненко рассказал, как сборная Украины сможет обыграть Бельгию

Тарас Степаненко отвечает на вопросы журналистов. Фото: УАФ

Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко поделился ожиданиями от поединка против национальной команды Бельгии. Подопечные Сергея Реброва встретятся с "красными дьяволами" в третьем туре группового этапа континентального первенства.

Степаненко в интервью официальному сайту УАФ подтвердил, что украинская команда уже изучает манеру игры соперника.

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Степаненко в составе сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

Как сборная Украины сыграет с Бельгией

Полузащитник "сине-желтых" Тарас Степаненко признал, что его команду ждет матч против очень опасного соперника. Однако опытный футболист знает, что поможет украинским игрокам добиться успеха.

Тарас Степаненко на тренировке. Фото: instagram.com/uafukraine/

По словам Степаненко, в составе сборной Бельгии много индивидуально сильных футболистов. И только командная работа и правильно выбранная тактическая схема помогут остановить "красных дьяволов".

"Как показал поединок со сборной Словакии, мы можем победить любого соперника, если правильно настроимся на игру. Мы готовимся к этому матчу так, как к финалу", — заявил Степаненко.

Противостояние сборных Украины и Бельгии состоится в среду, 26 июня.

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