Степаненко розповів, як збірна України зможе обіграти Бельгію

Степаненко пояснив, як Україна може обіграти Бельгію
Півзахисник донецького "Шахтаря" та збірної України Тарас Степаненко поділився очікуваннями від поєдинку проти національної команди Бельгії. Підопічні Сергія Реброва зустрінуться з "червоними дияволами" у третьому турі групового етапу континентальної першості.
Степаненко в інтерв'ю офіційному сайту УАФ підтвердив, що українська команда вивчає вже манеру гри суперника.
Головний тренер збірної України Сергій Ребров готує своїх підопічних до важливого матчу на Євро-2024. У разі перемоги над Бельгією "синьо-жовті" вийдуть у плей-офф турніру. Нічия залишить українській команді примарні шанси на продовження боротьби.
Як збірна України зіграє із Бельгією
Півзахисник "синьо-жовтих" Тарас Степаненко визнав, що на його команду чекає матч проти дуже небезпечного суперника. Проте досвідчений футболіст знає, що допоможе українським гравцям досягти успіху.
За словами Степаненка, у складі збірної Бельгії багато індивідуально сильних футболістів. І лише командна робота та правильно обрана тактична схема допоможуть зупинити "червоних дияволів".
"Як показав поєдинок зі збірною Словаччини, ми можемо перемогти будь-якого суперника, якщо правильно налаштуємось на гру. Ми готуємося до цього матчу так, як до фіналу", — заявив Степаненко.
Протистояння збірних України та Бельгії відбудеться у середу, 26 червня.
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