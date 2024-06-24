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Степаненко пояснив, як Україна може обіграти Бельгію

24 червня 2024 15:17
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Степаненко розповів, як збірна України зможе обіграти Бельгію
Тарас Степаненко відповідає на запитання журналістів. Фото: УАФ
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник донецького "Шахтаря" та збірної України Тарас Степаненко поділився очікуваннями від поєдинку проти національної команди Бельгії. Підопічні Сергія Реброва зустрінуться з "червоними дияволами" у третьому турі групового етапу континентальної першості.

Степаненко в інтерв'ю офіційному сайту УАФ підтвердив, що українська команда вивчає вже манеру гри суперника.

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Збірна України
Степаненка у складі збірної України. Фото: instagram.com/uafukraine/

Як збірна України зіграє із Бельгією

Півзахисник "синьо-жовтих" Тарас Степаненко визнав, що на його команду чекає матч проти дуже небезпечного суперника. Проте досвідчений футболіст знає, що допоможе українським гравцям досягти успіху.

Тарас Степаненко у збірній України
Тарас Степаненко на тренуванні. Фото: instagram.com/uafukraine/

За словами Степаненка, у складі збірної Бельгії багато індивідуально сильних футболістів. І лише командна робота та правильно обрана тактична схема допоможуть зупинити "червоних дияволів".

"Як показав поєдинок зі збірною Словаччини, ми можемо перемогти будь-якого суперника, якщо правильно налаштуємось на гру. Ми готуємося до цього матчу так, як до фіналу", — заявив Степаненко.

Протистояння збірних України та Бельгії відбудеться у середу, 26 червня.

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Збірна України з футболу
Євро-2024
Тарас Степаненко
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