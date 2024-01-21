Степаненко рассказал о мысли завершить карьеру из-за травмы

Футболист "Шахтера" Тарас Степаненко. Фото: скриншот

Капитан донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко продлил контракт с клубом. Сейчас все больше шансов, что футболист завершит карьеру именно в донецком клубе.

После подписание нового контракта Степаненко прокомментировал это знаменательное событие для "Футбол 2.0".

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🧡 Тарас Степаненко поділився емоціями після продовження контракту із «Шахтарем».#Shakhtar #легенда pic.twitter.com/u7fhbI0rLd — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) January 20, 2024

Степаненко мог завершить карьеру

Как известно, 34-летний Степаненко продлил контракт с "горняками" на один год.

По словам Степаненко, не так давно он считал, что может завершить карьеру. Было это в период, когда у него были проблемы с травмой колена.

"Думаю, что последние два контракта для меня очень эмоциональны, потому что у меня был период, когда я думал, что вообще закончу с футболом из-за травмы.

И когда ты проходишь через такое тяжелое время и подписываешь контракт, выходишь на другой уровень, стараешься играть и показывать свой максимум, это вознаграждается тем, что клуб дает тебе новый контракт, и это очень круто", — сказал Тарас.

Также Степаненко поблагодарил президента клуба, другое руководство и тренерский штаб за доверие.

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