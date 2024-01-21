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Степаненко розповів про думку завершити кар'єру через травму

21 січня 2024 15:25
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Агабекян Карен
редактор
Степаненко розповів про думку завершити кар'єру через травму
Футболіст "Шахтаря" Тарас Степаненко. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Капітан донецького "Шахтаря" Тарас Степаненко продовжив контракт із клубом. Наразі все більше шансів, що футболіст завершить кар'єру саме у донецькому клубі.

Після підписання нового контракту Степаненко прокоментував цю визначну подію для "Футбол 2.0".

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Як відомо, 34-річний Степаненко продовжив контракт із "гірниками" на один рік.

За словами Степаненка, нещодавно він вважав, що може завершити кар'єру. Було це в період, коли він мав проблеми з травмою коліна.

"Думаю, що останні два контракти для мене дуже емоційні, бо я мав період, коли я думав, що взагалі закінчу з футболом через травму.

І коли ти проходиш через такі негаразди та підписуєш контракт, виходиш на інший рівень, намагаєшся грати й показувати свій максимум, це винагороджується тим, що клуб дає тобі новий контракт, і це дуже круто", — сказав Тарас.

Також Степаненко подякував президенту клубу, іншому керівництву та тренерському штабу за довіру.

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футбол
ФК Шахтар
УПЛ
Тарас Степаненко

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