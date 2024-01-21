Степаненко розповів про думку завершити кар'єру через травму
Капітан донецького "Шахтаря" Тарас Степаненко продовжив контракт із клубом. Наразі все більше шансів, що футболіст завершить кар'єру саме у донецькому клубі.
Після підписання нового контракту Степаненко прокоментував цю визначну подію для "Футбол 2.0".
🗣 «Буду щодня доводити, що це заслужено, а не просто так»— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) January 20, 2024
🧡 Тарас Степаненко поділився емоціями після продовження контракту із «Шахтарем». #Shakhtar #легенда pic.twitter.com/u7fhbI0rLd
Степаненко міг завершити кар'єру
Як відомо, 34-річний Степаненко продовжив контракт із "гірниками" на один рік.
За словами Степаненка, нещодавно він вважав, що може завершити кар'єру. Було це в період, коли він мав проблеми з травмою коліна.
"Думаю, що останні два контракти для мене дуже емоційні, бо я мав період, коли я думав, що взагалі закінчу з футболом через травму.
І коли ти проходиш через такі негаразди та підписуєш контракт, виходиш на інший рівень, намагаєшся грати й показувати свій максимум, це винагороджується тим, що клуб дає тобі новий контракт, і це дуже круто", — сказав Тарас.
Також Степаненко подякував президенту клубу, іншому керівництву та тренерському штабу за довіру.
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