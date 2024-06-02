Степаненко рассказал, что тяжелее всего в подготовке к Евро-2024 в составе сборной Украины

Шапаренко и Степаненко. Фото: УАФ

Полузащитник национальной сборной Украины Тарас Степаненко раскрыл секрет о самой сложной части во время подготовки к Чемпионату Европы. По его словам, это утро, когда снова узнаешь о новостях, связанных с войной в Украине, которую начали оккупанты из Российской Федерации.

Об этом Степаненко сообщил во время пресс-конференции, передает Новини.LIVE.

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"У нас очень хорошие условия, чтобы играть в футбол, тренироваться. Но самое важное для меня, когда ты просыпаешься утром и читаешь новости о том, как россия уничтожает наши города и убивает наших людей… Это самая тяжелая часть подготовки" , — сказал Степаненко.

Сбалансированный состав

Относительно шансов на выход из группы он оценил силы команды как сбалансированные. Сборная Украины продолжает прогресс, поэтому важно играть в своем стиле.

"Я уже был на двух чемпионатах Европы, этот для меня — третий. У нас сильная и хорошая команда. Молодые игроки выступают в сильнейших лигах, есть опытные футболисты, очень хороший баланс. За прошедший период мы прибавляли от матча к матчу. Хочется, чтобы мы показали хороший футбол и получили хороший результат", — уверен Тарас.

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