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Степаненко розповів, що найважче у підготовці до Євро-2024 у складі збірної України

2 червня 2024 18:47
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Степаненко розповів, що найважче у підготовці до Євро-2024 у складі збірної України
Шапаренко та Степаненко. Фото: УАФ
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Півзахисник національної збірної України Тарас Степаненко розкрив секрет про найскладнішу частину під час підготовки до Чемпіонату Європи. За його словами це ранок, коли знову дізнаєшся про новини, пов’язані з війною в Україні, яку розпочали окупанти з Російської Федерації.

Про це Степаненко повідомив під час пресконференції, передає Новини.LIVE.

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"Ми маємо дуже хороші умови, щоб грати у футбол, тренуватися. Але найважливіше для мене, коли ти прокидаєшся зранку й читаєш новини про те, як росія знищує наші міста та вбиває наших людей… Це найважча частина підготовки", — сказав Степаненко.

Збалансований склад

Щодо шансів на вихід із групи, він оцінив сили команди, як збалансовані. Збірна України продовжує прогрес, тож важливо грати у своєму стилі.

"Я вже був на двох чемпіонатах Європи, цей для мене — третій. У нас сильна й гарна команда. Молоді гравці виступають у найсильніших лігах, є досвідчені футболісти, дуже гарний баланс. За пройдений період ми додавали від матчу до матчу. Хочеться, щоб ми показали хороший футбол і здобули гарний результат", — впевнений Тарас.

Нагадаємо, Лунін знову виграв Лігу чемпіонів та встановив рекорд українського футболу. 

Перемога "Реала" вивела "Шахтар" у груповий етап Ліги чемпіонів. 

Максимов ухвалив несподіване рішення у тренерській кар'єрі. 

Флік хоче прибрати з "Барселони" одразу двох лідерів команди. 

Мудриком цікавиться відомий клуб — трансфер може відбутися після Євро-2024. 

Росія
Тарас Степаненко
Збірна України з футболу
Євро-2024
війна

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