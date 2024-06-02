Степаненко розповів, що найважче у підготовці до Євро-2024 у складі збірної України

Шапаренко та Степаненко. Фото: УАФ

Півзахисник національної збірної України Тарас Степаненко розкрив секрет про найскладнішу частину під час підготовки до Чемпіонату Європи. За його словами це ранок, коли знову дізнаєшся про новини, пов’язані з війною в Україні, яку розпочали окупанти з Російської Федерації.

Про це Степаненко повідомив під час пресконференції, передає Новини.LIVE.

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"Ми маємо дуже хороші умови, щоб грати у футбол, тренуватися. Але найважливіше для мене, коли ти прокидаєшся зранку й читаєш новини про те, як росія знищує наші міста та вбиває наших людей… Це найважча частина підготовки", — сказав Степаненко.

Збалансований склад

Щодо шансів на вихід із групи, він оцінив сили команди, як збалансовані. Збірна України продовжує прогрес, тож важливо грати у своєму стилі.

"Я вже був на двох чемпіонатах Європи, цей для мене — третій. У нас сильна й гарна команда. Молоді гравці виступають у найсильніших лігах, є досвідчені футболісти, дуже гарний баланс. За пройдений період ми додавали від матчу до матчу. Хочеться, щоб ми показали хороший футбол і здобули гарний результат", — впевнений Тарас.

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