Степаненко розповів, що найважче у підготовці до Євро-2024 у складі збірної України
Півзахисник національної збірної України Тарас Степаненко розкрив секрет про найскладнішу частину під час підготовки до Чемпіонату Європи. За його словами це ранок, коли знову дізнаєшся про новини, пов’язані з війною в Україні, яку розпочали окупанти з Російської Федерації.
Про це Степаненко повідомив під час пресконференції, передає Новини.LIVE.
"Ми маємо дуже хороші умови, щоб грати у футбол, тренуватися. Але найважливіше для мене, коли ти прокидаєшся зранку й читаєш новини про те, як росія знищує наші міста та вбиває наших людей… Це найважча частина підготовки", — сказав Степаненко.
Збалансований склад
Щодо шансів на вихід із групи, він оцінив сили команди, як збалансовані. Збірна України продовжує прогрес, тож важливо грати у своєму стилі.
"Я вже був на двох чемпіонатах Європи, цей для мене — третій. У нас сильна й гарна команда. Молоді гравці виступають у найсильніших лігах, є досвідчені футболісти, дуже гарний баланс. За пройдений період ми додавали від матчу до матчу. Хочеться, щоб ми показали хороший футбол і здобули гарний результат", — впевнений Тарас.
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