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Степаненко установил рекорд в сборной Украины — о чем идет речь

4 июня 2024 15:41
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор
Тарас Степаненко установил рекорд в сборной Украины – детали
Тарас Степаненко. Фото: УАФ
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор

Тарас Степаненко провел матч против Германии в возрасте 34 лет 300 дней. Тем самым он вошел в десятку старейших игроков сборной Украины.

Об этом сообщает портал Спорт.ua.

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Рекорд Тараса Степаненко

Отмечается, что компанию Степаненко в рейтинге может составить Андрей Ярмоленко, ведь он сыграл с немцами в возрасте 34 лет 224 дня. Он оказался на 12-й позиции в списке ветеранов сборной Украины.

При этом Ярмоленко всего на четыре дня младше Андрея Диканя, замыкающего ТОП-10.

Игроки сборной
Самые старшие игроки сборной Украины. Фото: скриншот
Игроки сборной
Самые старшие игроки сборной Украины. Фото: скриншот

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