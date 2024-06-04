Тарас Степаненко установил рекорд в сборной Украины – детали

Степаненко установил рекорд в сборной Украины — о чем идет речь
Тарас Степаненко провел матч против Германии в возрасте 34 лет 300 дней. Тем самым он вошел в десятку старейших игроков сборной Украины.
Об этом сообщает портал Спорт.ua.
Рекорд Тараса Степаненко
Отмечается, что компанию Степаненко в рейтинге может составить Андрей Ярмоленко, ведь он сыграл с немцами в возрасте 34 лет 224 дня. Он оказался на 12-й позиции в списке ветеранов сборной Украины.
При этом Ярмоленко всего на четыре дня младше Андрея Диканя, замыкающего ТОП-10.
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