Тарас Степаненко встановив рекорд у збірній України - деталі

Степаненко встановив рекорд у збірній України — про що йдеться
Тарас Степаненко провів матч проти Німеччини у віці 34 роки 300 днів. Тим самим він увійшов до десятки найстарших гравців збірної України.
Про це повідомляє портал Спорт.ua.
Рекорд Тараса Степаненка
Зазначається, що компанію Степаненку у рейтингу може скласти Андрій Ярмоленко, адже він зіграв з німцями у віці 34 роки 224 дні. Він опинився на 12-й позиції у списку ветеранів збірної України.
При цьому Ярмоленко лише на чотири дні молодший за Андрія Диканя, який замикає ТОП-10.
Нагадаємо, "Динамо" може втратити Бражка — гравцем цікавиться топклуб.
Флік попросив "Барселону" придбати двох світових зірок, які повернуть клубу чемпіонство.
Мбаппе отримає від Реала 150 млн євро і забере номер Модрича
Шевченко зробив Шольцу подарунок під час матчу Німеччина — Україна.
Нагельсман розповів, який гравець збірної України його здивував.
Читайте Новини.LIVE!