Тарас Степаненко встановив рекорд у збірній України - деталі

Тарас Степаненко. Фото: УАФ

Тарас Степаненко провів матч проти Німеччини у віці 34 роки 300 днів. Тим самим він увійшов до десятки найстарших гравців збірної України.

Про це повідомляє портал Спорт.ua.

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Зазначається, що компанію Степаненку у рейтингу може скласти Андрій Ярмоленко, адже він зіграв з німцями у віці 34 роки 224 дні. Він опинився на 12-й позиції у списку ветеранів збірної України.

При цьому Ярмоленко лише на чотири дні молодший за Андрія Диканя, який замикає ТОП-10.

Найстарші гравці збірної України. Фото: скриншот

Найстарші гравці збірної України. Фото: скриншот

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