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Степаненко встановив рекорд у збірній України — про що йдеться

4 червня 2024 15:41
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Тарас Степаненко встановив рекорд у збірній України - деталі
Тарас Степаненко. Фото: УАФ
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Тарас Степаненко провів матч проти Німеччини у віці 34 роки 300 днів. Тим самим він увійшов до десятки найстарших гравців збірної України

Про це повідомляє портал Спорт.ua.

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Рекорд Тараса Степаненка

Зазначається, що компанію Степаненку у рейтингу може скласти Андрій Ярмоленко, адже він зіграв з німцями у віці 34 роки 224 дні. Він опинився на 12-й позиції у списку ветеранів збірної України. 

При цьому Ярмоленко лише на чотири дні молодший за Андрія Диканя, який замикає ТОП-10.

Гравці збірної
Найстарші гравці збірної України. Фото: скриншот
Гравці збірної
Найстарші гравці збірної України. Фото: скриншот

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Україна
футбол
Тарас Степаненко
Збірна України з футболу
спорт

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