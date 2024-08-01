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Столетний артефакт — сколько стоит золотая медаль Олимпиады-1924 в Париже

1 августа 2024 20:32
Сергей Сом - Редактор
Сергей Сом
Редактор
Эксперты назвали шокирующую стоимость золотой медали с Олимпиады 1924 года в Париже
Золотая медаль Олимпиады 1924 года. Фото: BBC/Antiques Roadshow
Сергей Сом - Редактор
Сергей Сом
Редактор

Британка Джулия была шокирована, когда узнала, сколько стоит золотая олимпийская медаль ее бабушки, которую она нашла дома среди хлама. Шокирующую цену награды сообщил ей эксперт передачи Antiques Roadshow на BBC.

Об этом сообщил Daily Mail.

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Джулия рассказала, что ее бабушка Люси Мортон начала плавать, когда ей было 10 лет, и участвовала в Олимпийских играх 1924 года в Париже.

Папа Люси слишком низко оценивал ее способности к обучению в школе, поэтому отправил ее на плавание.

Она усердно тренировалась и уехала на Олимпиаду. И хотя от нее не ожидали победы, пловчиха в финальном заплыве на дистанции 200 метров получила для Великобритании первую золотую медаль в дисциплине.

После окончания активной карьеры Люси тренировала олимпийскую сборную и сопровождала пловцов на соревнования.

"Я действительно ею горжусь. Тогда женщины ничего подобного не делали. Ей это просто понравилось. Это была ее жизнь", — подчеркнула Джулия.

 

Столетний артефакт — какова цена золотой медали с Олимпиады 1924 года в Париже - фото 1
Люси Мортон. Фото: dailymail.co.uk

Сколько стоит медаль

В свое время Люси была настоящей звездой и установила несколько мировых рекордов. В ее коллекции, кроме олимпийской, есть и другие награды, некоторые из них изготовлены из чистого золота.

Эксперт BBC Адам Шун отметил, что медаль, которую Люси получила на Олимпиаде-1924, уникальна. И, несмотря на то, что изготовлена из серебра, оценил ее более чем в 15 тыс. фунтов.

"Дизайн разработал в Париже человек, по имени Андре Риво, медали изготовили на Парижском монетном дворе в количестве всего 304 экземпляра", — подчеркнул эксперт.

А вместе вся коллекция наград бабушки стоит не менее 30 тыс. фунтов.

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